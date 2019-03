Vor dem Gipfel in der kommenden Woche steht für den FC Bayern München und Borussia Dortmund am 27. Spieltag noch ein Fernduell im Titelkampf auf dem Programm.

Dabei erwarten das punktgleiche Spitzenduo der Bundesliga interessante Aufgaben. Der FC Bayern tritt beim SC Freiburg an und will sich vor dem Gastspiel des BVB in einer Woche auf keinen Fall eine Blöße geben. (Bundesliga: SC Freiburg - FC Bayern München ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

"Das ist für beide gleich", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac am Donnerstag. "Wir wollen als Tabellenführer in dieses Duell gehen. Dann bekommt Deutschland, was es wollte: einen Klassiker auf Augenhöhe."

FC Bayern in Topform

Die Form spricht aktuell ganz klar für die Kovac-Truppe, in den drei Bundesliga-Partien vor der Länderspiel-Pause erzielten sie unglaubliche 17 Tore und kassierten nur einen einzigen Treffer. Die Freiburger feierten zuletzt aber immerhin zwei Heimsiege in Folge, die letzte Heimpleite setzte es im Januar.

Personell sieht es bei den Bayern ebenfalls gut aus. David Alaba stieg bereits am Donnerstag wieder ins Training ein. Es fehlen nur Alphonso Davies (Knieverletzung), Arjen Robben (Aufbautraining) und Corentin Tolisso (im Training, aber Freiburg kommt noch zu früh).

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow - Stenzel, K. Schlotterbeck, Heintz, Günter - Frantz, Abrashi - Haberer, Grifo - Waldschmidt

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Thiago - James, Goretzka - Müller, Coman - Lewandowski

BVB wieder mit drei Schlüsselspielern

Der BVB empfängt derweil die Wölfe und will vor dem schweren Gang nach München noch einmal Selbstvertrauen tanken. Gerade rechtzeitig entspannt sich die personelle Lage für Cheftrainer Lucien Favre. (Bundesliga: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Mario Götze, Axel Witsel und Torjäger Paco Alcacer sind einsatzbereit. Damit fehlen aktuell lediglich Christian Pulisic (Muskelfaserriss), Maximilian Philipp (Knieverletzung) und Lukasz Piszczek (Fersenprobleme). Die Wölfe haben die 0:6-Packung in München mit einem furiosen 5:2 gegen Düsseldorf weggesteckt, nach der Länderspielpause kehrt zudem Stürmer Daniel Ginczek in den Kader zurück.

Nürnberg kämpft um letzte Chance

Der 1. FC Nürnberg kämpft um seine wohl letzte Chance im Abstiegskampf. Nach der Partie gegen den FC Augsburg folgen Duelle mit den ebenfalls abstiegsbedrohten Stuttgartern und Schalkern. Jetzt müssen in Franken dringend Punkte her. (Bundesliga: 1. FC Nürnberg - FC Augsburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

"Wir sind überzeugt, dass wir es schaffen können. Das ist kein Zweckoptimismus, vielmehr machen die Leistungen der letzten Wochen Mut", sagt Interimstrainer Boris Schommers im Interview mit der Nürnberger Zeitung. Allerdings wartet der Club seit mittlerweile 20 Partien auf einen Sieg. Die Augsburger sind mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz allerdings auch noch nicht aller Sorgen ledig.

Gladbach kämpft um Champions League

Borussia Mönchengladbach braucht im rheinischen Derby bei Fortuna Düsseldorf einen Sieg, um Champions-League-Rang vier zu verteidigen. Die Gladbacher liegen aktuell nur einen Punkt vor Eintracht Frankfurt. (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Der SV Werder Bremen versucht dagegen, zumindest Kontakt zu den europäischen Plätzen zu halten, bevor in der kommenden Woche das Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke 04 ansteht. Gegen Mainz sollte für Werder ein Heimsieg möglich sein. Die 05er haben seit Ende Januar gerade einen Sieg eingefahren und drei Punkte geholt. (Bundesliga: Werder Bremen - Mainz 05 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

