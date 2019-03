Die schlechtesten Bundesliga-Absteiger zum Durchklicken:

Die 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig war für den 1. FC Nürnberg bereits das 18. Spiel in Serie ohne Sieg. Bleibt der Punkteschnitt in den verbleibenden zehn Spielen der Saison gleich, könnte es ein historisch schlechtes Jahr für den Club werden - ähnlich wie für Hannover 96, das nach dem desaströsen Auftritt beim 1:5 in Stuttgart nur einen Zähler vor den Franken rangiert.

Doch wo ordnen sich die beiden Kellerkinder von 2019 im Vergleich mit den schlechtesten Absteigern der Bundesliga-Geschichte ein? Wer beendete die Saison mit ähnlich wenigen oder sogar noch weniger Punkten?

SPORT1 zeigt die schlechtesten Absteiger.