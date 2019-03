Eintracht Frankfurt schwimmt nach dem phänomenalen Einzug ins Viertelfinale der Europa League auf einer Euphorie-Welle - und will als nächstes den 1. FC Nürnberg wegschwemmen.

Die SGE ist wettbewerb-übergreifend in 12 Spielen hintereinander ungeschlagen (Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg am Sonntag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) Die letzte Niederlage setzte es für das Team von Trainer Adi Hütter am 22. Dezember im Heimspiel gegen den FC Bayern. Damit die berauschende Europa-Party auch in der nächsten Saison weitergeht, muss die Eintracht auch gegen Nürnberg wieder wichtige Punkte auf das eigene Konto transferieren.

Noch liegt Frankfurt auf dem fünften Tabellenplatz, mit einem Sieg würde das Hütter-Team bis auf einen Zähler an den vierten Rang heranrücken. Die Champions League ruft!

Anzeige

Ganz anders die Situation beim 1. FC Nürnberg. Der Club wartet seit 17 Spielen auf einen Sieg. Das letzte Erfolgserlebnis datiert vom 31. Oktober, als Nürnberg gegen Hansa Rostock im DFB-Pokal triumphierte - im Elfmeterschießen.

Der Rückstand des Tabellen-Schlusslichtes auf den Relegationsplatz beträgt sieben Punkte. Auf das rettende Ufer fehlen drei weitere Zähler.

So können Sie die Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de