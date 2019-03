Der erste Titel ist futsch, zwei weitere sind noch zu vergeben.

Der FC Bayern will das bittere Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool in der Bundesliga vergessen machen. Am 26. Spieltag heißt der Gegner FSV Mainz 05 (FC Bayern - FSV Mainz 05 am Sonntag um 18 Uhr im LIVETICKER).

"Ich erwarte ein schwieriges Spiel. Mainz ist eine unbequeme Mannschaft, sie spielen eine gute Saison", sagte Bayerns Trainer Niko Kovac. Der Coach glaubt nicht, dass die allzu eindeutige Niederlage in der Königsklasse sein Team aus der Bahn werfen könnte: "Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie nach schweren Spielen und schwierigen Phasen immer zurückkommt."

Und Comeback-Qualitäten dürften dringend gefragt sein, ein Ausrutscher in der Liga käme für die Münchner zu Unzeiten.

Denn Titel-Konkurrent Borussia Dortmund legte am Samstag in einem dramatischen Spiel gegen Hertha BSC vor und eroberte die Tabellenführung zumindest vorübergehend wieder zurück.

Obwohl die Rollen in München klar verteilt sein dürften, sollten die Bayern aber gewarnt sein. Die Mainzer wissen durchaus, wie man in der bayrischen Landeshauptstadt gewinnt. Zuletzt geschehen im März 2016 (1:2).

