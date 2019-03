Lange musste Borussia Mönchengladbach zittern bis in der 63. Spielminute mit Nico Elvedi ausgerechnet ein Verteidiger die Sieglos-Serie beendete. Nur acht Tore Rückrunde wollten den Fohlen bisher gelingen, und alle acht wurden von verschiedenen Spielern geschossen. Gegen Freiburg soll der Knoten jetzt platzen. (Bundesliga: Gladbach gegen Freiburg ab 20.30 im LIVETICKER)

Dass das keine leichte Aufgabe wird, dürfte den Gladbachern nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel bewusst sein. Auch die elf Gegentore in den letzten drei Heimspielen sorgen nicht dafür, dass die Mannschaft im heimischen Stadion vor Selbstbewusstsein strotzen wird.

Ginter fehlt bei seinem Ex-Klub

Erschwerend hinzu kommt der Ausfall von Innenverteidiger Matthias Ginter, der bisher, sofern er fit war, in jedem Spiel in der Startelf stand. Aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel steht der gebürtige Freiburger gegen seinen Jugendclub nicht zur Verfügung. Ginter wurde allerdings von Joachim Löw in den Kader für die Spiele der EM-Qualifikation berufen.

Anzeige

"Wenn wir am Sonntag gespielt hätten, hätte es klappen können. Aber er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert, daher macht es wenig Sinn.", sagte Gladbach-Coach Hecking.

Freiburg besonders bei Standards erfolgreich

Besonders bei Standardsituationen hätte die Borussia den Weltmeister von 2014 gut gebrauchen können. Zusammen mit dem FC Augsburg hat der SC Freiburg die meisten Tore diese Saison nach ruhendem Ball erzielt. Stolze 15 ihrer 36 Tore erzielten die Breisgauer auf diese Weise.

Der wieder auf Leihbasis von Hoffenheim nach Freiburg zurückgekehrte Vincenzo Grifo ist daran nicht ganz unbeteiligt. Der Deutsch-Italiener, der letzte Saison noch beim Gegner in Gladbach unter Vertrag stand, wird versuchen seine Quote von sechs Torbeteiligungen in sieben Spielen gegen seinen Ex-Klub auszubauen und damit den 700. Bundesligasieg der "Fohlen" zu verhindern.

So können Sie Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg LIVE verfolgen:

Stream: EurosportPlayer

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App