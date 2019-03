Im Kampf um seinen Job nimmt Domenico Tedesco keine Rücksicht mehr auf Namen und Verdienste. Der angezählte Trainer des abgestürzten Vizemeisters Schalke 04 kündigte vor seinem persönlichen Endspiel einen Schnitt an - notfalls auch auf Kosten der Qualität.

"Im Abstiegskampf - und da befinden wir uns - zählt für mich in erster Linie der Charakter des Spielers", sagte der 33-Jährige vor dem Spiel am Freitag bei Werder Bremen, das sein letztes als Schalke-Coach sein könnte: "Wir können nicht normal zur Tagesordnung übergehen. Daher wird's sicherlich was geben." (Bundesliga: Werder Bremen - Schalke 04 ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Tedesco setzt auf Getreue

Es wird erwartet, dass Tedesco auf Spieler wie den hochtalentierten, aber disziplinlosen Amine Harit verzichtet und nur die einsetzt, die ihm bedingungslos folgen. Namen wollte der Coach, der nach der desaströsen 0:4-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf nur noch auf Bewährung im Amt ist, aber nicht nennen: "Ich bin keiner, der mit dem Finger auf andere zeigt."

Nach sechs Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg und dem Absturz auf Rang 14 - nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz - fordert Tedesco von der Mannschaft mehr als nur Lippenbekenntnisse. (Bundesliga-Spielplan)

"Die Spieler müssen nicht nach dem Spiel sagen, der Trainer ist der Richtige und hat uns richtig eingestellt. Das braucht kein Mensch, auch ich nicht", betonte er: "Sie müssen es auf dem Platz zeigen."

Schneider: "Legen alles in dieses Spiel"

Der neue Sportvorstand Jochen Schneider hatte etwas überraschend an Tedesco festgehalten - bis auf Weiteres.

"Interessant ist nicht, was in den nächsten drei, vier Wochen, sondern was am Freitag passiert. Wir legen alles in dieses Spiel", hatte der Nachfolger von Christian Heidel bei seiner Vorstellung am Dienstag erklärt. (Bundesliga-Tabelle)

Die entscheidende Frage für Tedesco ist: Auf welche Spieler kann er überhaupt noch bauen? Führungsspieler wie Weltmeister Benedikt Höwedes oder Naldo hat der junge Coach demontiert und in die Flucht geschlagen. Der aktuelle Kapitän Ralf Fährmann, der ihn lange in der Öffentlichkeit stützte, ist auf die Bank verbannt.

Schalke-Problem um Französischsprachige

Die Zahl derer, die ihm bedingungslos folgen, ist geschrumpft. Daniel Caligiuri, Guido Burgstaller oder Ersatzkapitän Benjamin Stambouli wollen mit ihm weiterarbeiten. Auch auf Bastian Oczipka, Weston McKennie, Matija Nastasic oder Steven Skrzybski kann er sich wohl verlassen.

Das größte Problem in der gespaltenen Mannschaft ist die französischsprachige Fraktion um Harit, den Bundesliga-Rookie des Jahres in der Vorsaison. Der Marokkaner, der im Lamborghini zum Training fährt, ist unter anderem wegen seiner Casino-Besuche vereinsintern schon länger unter besonderer Beobachtung. Tedesco wollte ihn im Winter verkaufen, Heidel legte sein Veto ein.

Harits Landsmann Hamza Mendyl, der Algerier Nabil Bentaleb und der Senegalese Salif Sane zählen zu dieser "French Connection", die angeblich durch Disziplinlosigkeiten auffiel und sich von den anderen Spielern absonderte.

Den Nationalspieler Sebastian Rudy, für 16,5 Millionen Euro als Königstransfer von Bayern München verpflichtet und als Taktgeber im Mittelfeld vorgesehen, verlor Tedesco, als er ihn in München nach 33 Minuten auswechselte.

