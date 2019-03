Der Krimi im Fernduell zum Durchklicken:

Das Fernduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund geht in die heiße Phase. Am 27. Spieltag treten die Münchner als Tabellenführer in Freiburg an, während der punktgleiche BVB den VfL Wolfsburg zu Gast hat.

Beide Spiele entwickeln sich zum echten Krimi, bei dem die Borussia das bessere Ende für sich hat.

SPORT1 zeigt den Spielfilm der zeitgleichen Partien - mit einem Finale Furioso