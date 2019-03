Eintracht Frankfurt hofft weiter auf eine schnelle Rückkehr seines Angreifers Ante Rebic.

Der kroatische Vize-Weltmeister werde derzeit in Belgrad am Knie behandelt, spätestens am Dienstag aber zurück in Frankfurt erwartet, sagte Trainer Adi Hütter am Tag nach dem 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Inter Mailand: "Es wäre schön, wenn er für das Rückspiel wieder dabei ist."

Für das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf sei Rebic allerdings keine Option.

Hasebe mit Nasenbeinbruch

Ebenso wenig wie Kapitän David Abraham (Oberschenkelprobleme), der zwar "auf dem Weg zurück", für Montag (20.30 Uhr) aber "noch kein Thema" sei.

Zudem habe Abwehrchef Makoto Hasebe gegen Inter wahrscheinlich einen Nasenbeinbruch erlitten. Eventuell könne der Japaner in Düsseldorf aber mit einer Gesichtsmaske auflaufen.