FC Bayern: Franz Beckenbauer über Sammer - "Doppelfunktion delikat"

Bayern-Legende Franz Beckenbauer hat gegen BVB-Berater und TV-Experte Matthias Sammer gestichelt.

"TV-Experte und eine Position im Verein - eine solche Doppelfunktion ist delikat", sagte Beckenbauer der Bild.

Auf die Frage, ob Sammer auch mal vor der Mannschaft Klartext reden sollte, meinte Beckenbauer: "Nur der Trainer kann das entscheiden. Ich könnte verstehen, wenn Lucien Favre nicht will, dass Matthias eine Rede in der Kabine hält. Was ich mir höchstens vorstellen könnte, wenn Matthias in Absprache mit dem Trainer Einzelgespräche mit Spielern führt."

Dennoch traut der frühere Verteidiger den Dortmundern die Wende zu: "Die haben eine fantastische Vorrunde gespielt. Fußball ist halt Kopfsache. Wenn sie ihre Blockade lösen, finden sie wieder zu ihrer Stärke. Fragt sich nur, wann."

Auch zu den Entwicklungen bei den Bayern äußerte sich der 73-Jährige: "Das Gefühl, dass die Bayern die Kurve nach oben kriegen, habe ich schon. Auch wenn sie noch nicht da sind, wo ich sie gerne sehen würde."