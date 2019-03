Rekordmeister Bayern München wird im Sommer 2019 erneut zu Marketingzwecken in die USA fliegen.

Die Reise in der Vorbereitung auf die Saison 2019/20 wird im Juli stattfinden, Orte und den genauen Zeitraum will der FC Bayern am 27. März bekanntgeben. Die Münchner werden Spiele im Rahmen des sogenannten International Champions Cup absolvieren.

Es wird in diesem Jahr der vierte USA-Besuch des FC Bayern sein, der letzte fand im vergangenen Sommer statt. Damals besuchten die Münchner die Städte Philadelphia und Miami. Zuvor waren die Bayern 2016 (Chicago, Charlotte, New York) und 2014 (New York, Portland/Oregon) in den Vereinigten Staaten gewesen.

In New York unterhält der deutsche Branchenführer seit Sommer 2014 auch ein eigenes Büro.