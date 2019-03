Die Teams, die alles verspielten, zum Durchklicken:

Knapp daneben ist auch vorbei. Das könnte nach der aktuellen Saison für den BVB gelten. In der Hinrunde war man lange Zeit Tabellenführer und tanzte auf drei Hochzeiten, doch dann kam jeweils das Aus gegen Werder Bremen im Pokal und gegen Tottenham Hotspur in der Champions League.

Auch in der Liga ließ das Team von Trainer Lucien Favre Federn. Am 25. Spieltag war dann auch Platz 1 futsch, der FC Bayern überholte die Schwarz-Gelben in der Tabelle.

SPORT1 zeigt weitere Teams, die lange Zeit beste Chancen auf einen oder sogar alle drei Titel in ihrer Liga hatten, am Ende aber leer ausgingen.