Eintracht Frankfurts Topstürmer Luka Jovic hatte einmal ein (süßes) Laster!

Das plauderte sein ehemaliger Jugendtrainer Slavisa Stojanovic in einem Interview mit dem britischen "Bleacher Report" aus.

Jovic mit Vorliebe für Süßigkeiten

Demnach machte Jovic' Vorliebe zu Süßigkeiten in dessen Jugendzeit bei Roter Stern Belgrad vor allem seinen Übungsleitern sehr zu schaffen. Auch Stojanovic selbst habe sich bei Jovic' Ernährung die Haare gerauft. Es ging sogar so weit, dass der Coach die Mitspieler aufforderte, dem jungen Angreifer die Snacks wegzunehmen.

Demnach sollten die Mannschaftskollegen Jovic' Zimmerschlüssel an der Rezeption der Belgrad-Unterkunft holen und alle Süßigkeiten, die er in seinem Zimmer bunkerte, herausholen. "Sie haben das Zeug aus seinem Zimmer geholt – und er war gar nicht erfreut darüber", so Stojanovic bei "Bleacher Report".

Jovic auch auf Haare fokussiert

Doch neben dem Hang zu Süßwaren habe es auch noch einen weiteren wunden Punkt während seiner Jugendzeit gegeben: Die Frisur! Die musste auf dem Spielfeld immer perfekt sitzen.

"Zu dieser Zeit hatte er etwas längere Haare, und in einigen Trainingseinheiten war er mehr auf seine Haare als auf alles andere fokussiert", erklärte sein ehemaliger Coach.

Die langen Haare und die Vorliebe für Süßigkeiten sind mittlerweile wohl Geschichte, denn in dieser Saison trumpft die Benfica-Leihe bei der Eintracht groß auf, sodass sich Europas Top-Klubs um den jungen Super-Stürmer regelrecht reißen. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Barcelona und der FC Bayern sollen alle am jungen Serben interessiert sein.