Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat den Umgang der Fußball-Profis gegenüber ihrer Person gelobt.

"Grundsätzlich sind Spieler gegenüber einer Schiedsrichterin zurückhaltender als gegenüber einem meiner männlichen Kollegen", sagte die 40-Jährige im Interview mit der Augsburger Allgemeinen.

Steinhaus macht dafür auch ihre Art der Spielleitung verantwortlich. "Ich kündige nichts an, was ich nicht bereit bin umzusetzen. Ich bluffe nicht", sagte Steinhaus, die seit der Saison 2017/18 in der Bundesliga pfeift.