Showtime in der Bundesliga!

Die ganze Fußball-Republik blickt gespannt auf das Topduell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Der BVB führt die Tabelle der Bundesliga aktuell an und will die Spitzenposition auch nicht abgeben. Zwei Punkte Vorsprung sind es auf den deutschen Rekordmeister. Der "deutsche Clasico" wird also zu einem echten Titelduell.

Anzeige

BVB-Sportdirektor Michael Zorc sieht die Bayern "immer noch" als Favoriten an: "Bayern wird extreme Anstrengungen unternehmen, um dieses Spiel zu gewinnen", sagte der 56-Jährige im kicker-Interview.

Die Schwarz-Gelben hatten zuletzt besonders gegen vermeintlich schwächere Gegner zu kämpfen. Unter anderem gingen die Duelle bei Fortuna Düsseldorf und dem FC Augsburg (je 1:2) verloren.

Wie BVB-Coach Lucien Favre seine Mannschaft auf das Gipfeltreffen eingestellt hat und was er sich vom Topspiel erwartet, erklärt er am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Die PK ab 13.30 Uhr LIVE im TICKER.

HIER AKTUALISIEREN.

+++ Zorc zum Verhältnis zwischen Dortmund und Bayern +++

Zorc auf die Frage, wie es der BVB empfunden hat, dass vor diesem Spiel ausnahmsweise einmal keine "Giftpfeile" flogen:

"Das empfinden wir als normal. Der gegenseitige Respekt ist sehr groß und genau so verhält man sich auch."

+++ Zorc über das Hinspiel +++

"Bayern hat im Hinspiel eine gute erste halbe Stunde gespielt, wo sie eine Entscheidung erzwingen wollten, da waren wir chancenlos. Wir werden übermorgen aber ein anderes Spiel sehen."

+++ Favre zu Bayerns Pokal-Krimi gegen Heidenheim +++

"Ich habe Teile des Spiels gegen Heidenheim gesehen. Aber es ist schwer zu analysieren, sie haben zu zehnt gegen einen Zweitligisten gespielt. Aber ich habe ihre Spiele gegen Liverpool und Freiburg gesehen."

+++ Favre über Bayerns Stärken & Schwächen +++

"Wie alle Mannschaften, auch große Mannschaften, haben auch sie Schwächen, aber nicht viele. Aber sie haben auch Stärken, das wissen wir."

"Wir müssen viele Dinge beachten, vor allem auf den Flügeln sind sie brandgefährlich."

+++ Favre zu den Auswirkungen des Spielausgangs +++

"Wenn wir gewinnen oder unentschieden spielen, sind wir trotzdem noch lange nicht fertig. Wenn Bayern gewinnt, ist es vollkommen offen."

+++ Favre über die Bayern +++

"Wir müssen alles perfekt machen, wenn wir gewinnen wollen. Natürlich ist es ein spezielles Spiel, auch mit Blick auf die Tabellensituation. Aber es sind trotzdem noch sieben Spiele zu absolvieren, und in diesem Fall ist für uns am Samstag einfach nur das nächste Spiel."

+++ Zorc über den Gegner +++

"Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir sie schlagen können und gegen sie zurückkommen können. Wir brauchen eine Top-Leistung und Mut, um dort zu bestehen. Da helfen uns auch die Statistiken aus den letzten Jahren nicht."

+++ Favre zu Piszcek +++

"Auch bei Piszcek entscheiden wir nach dem morgigen Training. Dann werden wir sehen, er im Kader stehen wird."

+++ Favre über Alcacer-Ausfall +++

"Es ist schwer zu sagen. Wir werden das morgen nach dem Training entscheiden. Die Chance ist da, dass er gegen die Bayern dabei sein kann.

"Hakimi wird definitiv fehlen, Diallo ist fraglich. Es hat nur ein Lauftraining absolviert."

+++ Los geht's +++

BVB-Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc stellen sich vor dem Bayern-Kracher den Fragen der Journalisten.

+++ BVB droht Alcacer-Ausfall +++

Borussia Dortmund droht der Ausfall von Paco Alcacer.

Der Stürmer, der den BVB zuletzt gegen den VfL Wolfsburg (2:0) zurück an die Spitze schoss, hat sich der Bild-Zeitung zufolge in diesem Spiel bei einem Sturz schwerer am Arm verletzt als befürchtet.

Möglicherweise könne der Spanier aber mit einer Spezialschiene spielen. Im Training am Mittwoch und Donnerstag hatte Alcacer (16 Saisontore) gefehlt.