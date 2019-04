Es könnte der Matchball im Kampf um die deutsche Meisterschaft sein - der FC Bayern München kann mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg den Vorsprung auf Borussia Dortmund auf vier Punkte ausbauen (Bundesliga: 1. FC Nürnberg vs. FC Bayern München, ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)

Der BVB ging am Samstag in einem dramatischen Revierderby als Verlierer vom Platz und gibt den Bayern damit die Chance, im Titelduell davonzuziehen. Obwohl BVB-Coach Favre den Titel nach dem Spiel bereits abgehakt hat, wird Nürnberg für den FCB kein Selbstläufer, denn es ist immer noch eins: Ein echtes Derby.

Bayern-Coach Niko Kovac warnte im Vorfeld davor, die Franken zu unterschätzen. "Die Mannschaft hat nach dem Trainerwechsel gezeigt, dass sie schwer zu bespielen ist. Ich unterschätze niemanden. Wir werden uns schwer tun und versuchen, so schnell wie möglich ein Tor zu erzielen, um den Gegner rauszulocken", sagte Kovac in der Presserunde.

Dem Gegner machte er im Abstiegskampf sogar Mut: "Der Relegationsplatz ist noch ein realistisches Ziel", sagte Kovac.

Auch sein Gegenüber Boris Schommers gibt sich kämpferisch: "Man hat gesehen, dass sie gegen kleinere Mannschaften ab und zu was liegen gelassen haben. Wir brauchen natürlich einen perfekten Tag", machte der Nürnberg-Trainer den Anhängern Mut.

Die Nürnberger können personell aus dem Vollen schöpfen, das bestätigte Schommers auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Die Jungs sind heiß, wollen unbedingt gegen die Bayern spielen. Bayern ist nicht der erste Tabellenführer, der zu uns kommt und hier Punkte liegen lässt", sagte der Trainer und spielte damit auf das 0:0 gegen Dortmund im Februar an.

Bei den Münchnern könnte Altstar Franck Ribéry wieder in die Mannschaft zurückkehren, die muskulären Probleme seinen laut Kovac weitestgehend auskuriert.

Es ist das Duell der besten gegen die schlechteste Offensive. Bayern kommt in der aktuellen Saison auf beeindruckende 79 Treffer, die Franken nur auf 24. Die Bayern kassierten aber deutlich mehr Gegentore als in den letzten Jahren, zudem scheint die Nürnberger Offensive um Mikael Ishak und Yuya Kubo immer treffsicherer zu werden - es könnte für die Bayern also mehr als ein Tor nötig sein.

