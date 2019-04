Am 28. Spieltag der Bundesliga kommt es zum großen Gipfeltreffen.

Tabellenführer Borussia Dortmund ist zu Gast bei Verfolger FC Bayern München (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die beiden Teams trennen aktuell nur zwei Zähler, mit einem Sieg können die Münchner die Tabellenführung erobern. Während sich der BVB seit Sonntag auf das Topspiel vorbereiten konnte, musste das Team von Trainer Niko Kovac unter der Woche noch im DFB-Pokal ran. Gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim zitterten sich die Bayern zum Sieg.

Der Tabellendritte RB Leipzig ist bei Bayer Leverkusen im Einsatz (Bundesliga: Bayer Leverkusen - RB Leipzig ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Sachsen gehen mit Rückenwind aus der Pokal-Woche in die Partie, wo sie den FC Augsburg aus dem Turnier warfen.

Bereits am Freitag eröffnen der FSV Mainz 05 und der SC Freiburg den Spieltag (Bundesliga: FSV Mainz 05 - SC Freiburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

SPORT1 hat die Fakten zu den Topspielen des 28. Spieltags. (Service: Bundesliga-Tabelle)

FSV Mainz 05 - SC Freiburg

Noch nie haben die Freiburger ein Erstligaspiel in Mainz gewonnen.

Am nächsten waren sie am 22. November 2014 an einem Sieg, doch Stefan Bell glich in der 88. Minute zum 2:2 aus. Den Breisgauern gelang keine Pausenführung in den letzten 14 Pflicht-Treffen, in denen sie insgesamt nur ein Tor in der ersten Halbzeit schossen. Die 05er verbuchten gegen die Breisgauer, die in vier der letzten fünf Duelle ein Jokertor erzielten, ihre meisten Punkte (37) und Tore (36). Sie verloren zwei der letzten drei Saison-Heimspiele sowie sieben der letzten acht Partien und kassierten nach Schlusslicht Hannover die meisten Rückrunden-Gegentore (26).

Vier Niederlagen in Folge wie zuletzt hatte es zuvor mit Trainer Sandro Schwarz noch nicht gegeben. Bei den letzten sieben Niederlagen, bei denen sie insgesamt nur drei Treffer verbuchten, konnten die Rheinhessen nur drei Halbzeiten unentschieden gestalten. Die Freiburger unterlagen nur in einer der letzten acht Aufgaben (0:2 in Leverkusen am 2. März) und spielten zuletzt gegen Gladbach und den FC Bayern 1:1, jeweils nach 1:0-Führung und torloser zweiter Halbzeit. Der SCF erzielte in der ersten Viertelstunde (neun) und durch Kopfbälle (zehn) jeweils die zweitmeisten Treffer der Liga. - Hinrunde: 3:1

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 6 S, 3 U, 0 N – 22:6 Tore - Gesamtbilanz: 11 S, 4 U, 4 N – 36:18 Tore

Letzter Heimsieg: 2:0 am 16.4.18 - Letzte Heimniederlage: Keine

Letzte Elfmeter: Mainz (5/5): de Blasis am 16.4.18 - SCF (1/1): Cisse am 6.11.10

Letzter Platzverweis: Mainz (1): Parker am 19.1.13 - SCF (1): Diagne am 29.1.12

Aktuelle Mainzer Schützen gegen Freiburg: Bell (2), Onisiwo (2), Berggreen, Bungert, Gbamin, Mateta, Maxim

Freiburger Schützen gegen Mainz: Petersen (3), Frantz, Grifo, Kath, Sallai, Terrazzino

Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Zwei Tore in jedem der bisherigen Heimspiele, aber insgesamt nur ein Punkt – das ist Leverkusens Bilanz gegen die Sachsen.

Einen Sieg gab es für die Werkself aber in Leipzig, wo sie am 9. April 2018 nach einem 0:1-Rückstand mit 4:1 triumphierte. Unglücklich für Bayer verlief das erste Heimspiel gegen die Bullen: Julian Baumgartlinger traf ins eigene Netz und Hakan Calhanoglu verschoss einen Elfmeter. Drei Siege und zwei Niederlagen registrierten die Leverkusener in den Heimspielen der Rückrunde, und in den letzten vier erzielte Leon Bailey jeweils einen Treffer. Die Werkself verlor ihre letzten beiden Aufgaben mit insgesamt sieben Gegentoren und kassierte zwölf in den letzten fünf Spielen mit Trainer Peter Bosz, nachdem es in den ersten fünf nur drei gewesen waren.

Zu vier der letzten fünf Leverkusener Treffer gab Julian Brandt die Vorlage. Die Leipziger, die gegen Bayer vier Punkte durch Tore in den letzten zehn Minuten holten, gewannen ihre letzten fünf Saison-Gastspiele, die letzten beiden jeweils mit 1:0. Sie sind seit neun Runden ungeschlagen, in denen sie mit der besten Abwehr der Liga insgesamt nur zwei Gegentore verbuchten. In der Rückrunde wurde Torwart Peter Gulacsi noch keinmal nach der Pause bezwungen. Bayers sechs Treffer in der letzten Viertelstunde sind aber die drittschlechteste Liga-Ausbeute. - Hinrunde: 0:3

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 0 S, 1 U, 1 N – 4:5 Tore - Gesamtbilanz: 1 S, 1 U, 3 N – 8:10 Tore

Letzter Heimsieg: Keiner - Letzte Heimniederlage: 2:3 am 18.11.16

Letzte Elfmeter: Leverkusen (1/0): Calhanoglu am 18.11.16 (Gulacsi hält) - Leipzig (2/2): Werner und Forsberg am 18.11.17

Letzter Platzverweis: Leverkusen (1): Henrichs am 18.11.17 - Leipzig (1): Orban am 8.4.17

Aktuelle Leverkusener Schützen gegen Leipzig: Brandt (2), Volland (2), Bailey, Havertz, Retsos

Leipziger Schützen gegen Bayer: Poulsen (3), Forsberg (2), Werner (2), Klostermann, Orban, Sabitzer

FC Bayern München - Borussia Dortmund

17 Tore schossen die Münchner bei ihren letzten vier Heimsiegen in Folge gegen den BVB, acht davon durch den Ex-Dortmunder Robert Lewandowski, der in den letzten drei Heimpartien gegen die Schwarz-Gelben sowie im Hinspiel doppelt traf und sein 200. Bundesligator erzielen kann.

Der Branchenführer gewann allerdings nur vier der letzten sieben Vergleiche mit dem Titelrivalen. Seine durchschnittlich 2,04 Punkte zu Hause gegen die Dortmunder, die in sechs der letzten zehn Gastspiele an der Isar das 1:0 erzielten, sind die schlechteste Münchner Bilanz unter den aktuellen Bundesligisten. Die Bayern sind mit 32:13 Toren das dominierende Team der ersten Halbzeit, die Dortmunder drehen mit 42:15 Toren nach der Pause auf. Sie schossen die Ligarekorde von 21 Toren in den letzten 15 sowie 14 Toren in den letzten fünf Minuten und holten elf Punkte durch Treffer in der letzten Viertelstunde.

Spitzenreiter sind die Schwarz-Gelben auch mit 16 Jokertoren. In den letzten 31 Duellen mit dem FCB traf aber nur ein Joker – Paco Alcacer zum 3:2 im Hinspiel. Der BVB holte nur fünf Punkte in den letzten vier Saison-Auswärtspartien und lag in den letzten beiden zur Pause zurück. Er gewann die letzten beiden Spiele durch Treffer in der Nachspielzeit und verlor in dieser Saison nur einmal die zweite Halbzeit: beim 3:3 gegen Hoffenheim am 9. Februar. Die Münchner unterlagen schon viermal im zweiten Durchgang, verbuchten aber 17 Pausenführungen gegenüber zwölf der Dortmunder. Ihr Trainer Lucien Favre feierte zwei Zu-null-Siege in München und verlor nur einen der letzten vier Auftritte an der Isar. Die Bayern gewannen ihre Rückrunden-Heimspiele mit 20:2 Toren, die letzten beiden jeweils mit 6:0. - Hinrunde: 2:3

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 30 S, 10 U, 9 N – 121:51 Tore - Gesamtbilanz: 45 S, 29 U, 25 N – 190:122 Tore

Letzter Heimsieg: 6:0 am 31.3.18 - Letzte Heimniederlage: 0:3 am 12.4.14

Letzte Elfmeter: FCB (11/8): Lewandowski am 8.4.17 - BVB (11/7): Reus am 10.11.18

Letzter Platzverweis: FCB (7): Rafinha am 12.4.14 - BVB (7): Saka am 17.12.05

Aktuelle FCB-Schützen gegen Dortmund: Lewandowski (12), Müller (6), Robben (5), Ribery (3), Alaba, James, Rafinha, Süle

BVB-Schützen gegen München: Reus (7), Götze (2), Alcacer, Guerreiro

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen

Der vormalige Gladbacher Marko Marin leitete am 23. Oktober 2010 mit einem direkt verwandelten Freistoß einen 4:1-Erfolg der Bremer ein, der ihr einziger in den letzten 13 Gastspielen in Gladbach war.

Die Borussen verloren nur eins der letzten zwölf Duelle und ließen Werder in den letzten sechs insgesamt nur einen Punkt. In fünf der letzten sieben Heimspiele schossen die Fohlen mindestens vier Tore. Ihre 112 Heim-Treffer gegen Werder sind Vereinsrekord und die 96 (zu Hause) bzw. 137 Zähler (insgesamt) sind jeweils ihr zweitbester Wert. Vereins-Höchstmarke für beide Klubs sind auch die 22 Bremer Elfmeter gegen die Gladbacher, die aus den letzten vier Heimspielen insgesamt nur einen Punkt holten. Das 1:0 in Mainz vom 9. März war der einzige Sieg der Fohlen, die ihren 700. Bundesligasieg feiern könnten, in den letzten sieben Runden, in denen sie nie mehr als einen Treffer erzielten.

Ihre zehn Gegentore in der ersten Viertelstunde sind Ligarekord. In der Tabelle der ersten Halbzeit liegt Gladbach auf Rang 13, in zweiten Abschnitt auf Platz drei. Die Bremer sind in der Rückrunde ungeschlagen und gewannen die letzten drei Ligapartien mit zehn Treffern, von denen neun auf das Konto von Max Kruse (5) und Milot Rashica (4) gingen. Der Ex-Gladbacher Kruse war in den letzten fünf Spielen an zwölf Toren beteiligt. - Hinrunde: 3:1

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 29 S, 9 U, 11 N – 112:66 Tore - Gesamtbilanz: 38 S, 23 U, 38 N – 168:152 Tore

Letzter Heimsieg: 4:1 am 17.9.16 - Letzte Heimniederlage: 1:4 am 23.10.10

Letzte Elfmeter: Borussia (12/10): Raffael am 17.9.16 - Werder (22/15): Pizarro am 7.2.16

Letzter Platzverweis: Borussia (8): Xhaka am 30.8.15 - Werder (6): Caldirola am 17.12.14

Aktuelle Borussen-Schützen gegen Bremen: Raffael (8), Stindl (7), Hazard (3), Plea (3), Herrmann (2), Drmic, Ginter, Kramer, Traore, Wendt, Zakaria

Werder-Schützen gegen Gladbach: Pizarro (7), Kruse (4), Harnik (3), Johannsson (2), Sahin (2)