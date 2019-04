Den FC Bayern erwartet ein schweres Heimspiel gegen starke Bremer (Bundesliga: Bayern München - Werder Bremen, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Für die Grün-Weißen war in München allerdings in der Vergangenheit wenig zu holen. Vor dem 30. Spieltag ist das Fernduell mit dem BVB ist nach wie vor das dominierende Thema.

Rivale Borussia Dortmund muss am Sonntag in Freiburg ran - die Breisgauer haben sich schon gegen die Münchner als hartnäckiger Gegner erwiesen und könnten gegen den BVB ein weiteres Mal das Zünglein an der Waage im Titelkampf sein (Bundesliga: SC Freiburg - Borussia Dortmund, So. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Doch auch abseits des Titelrennens ist Spannung geboten: Borussia Mönchengladbach will mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen RB Leipzig die Chance auf einen Champions-League-Platz wahren (Service: Bundesliga-Spielplan).

Weiter hinten in der Tabelle kann Augsburg gegen Stuttgart einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

SPORT1 hat die Fakten zu den Topspielen des 29. Spieltags. (Service: Bundesliga-Tabelle)

FC Augsburg - VfB Stuttgart (Hinspiel: 0:1)

Augsburgs neuer Trainer Martin Schmidt holte in Wolfsburg mit einem 1:1 gegen die Schwaben seinen bislang letzten Heimpunkt in der Bundesliga. Zudem siegte Schmidt mit Mainz am vorletzten Spieltag der Saison 2015/16 in Stuttgart 3:1 und verpasste dem VfB den entscheidenden Stoß in Richtung 2. Liga.

Die Augsburger haben im Schwaben-Duell mit 7:5 Siegen die Nase vorn, schossen aber seit 324 Minuten kein Tor mehr gegen den VfB, der nach Niederlagen gegen Augsburg schon drei Trainer entließ. Der jetzige VfB-Coach Markus Weinzierl war vier Jahre Trainer in der Fuggerstadt. Er rettete den FCA 2013 am letzten Spieltag vor dem Abstieg und führte ihn 2015 in die Europa League. Mit den Stuttgartern verbuchte er in den letzten acht Gastspielen nur einen Punkt und drei Tore.

Die Schwaben gewannen von den letzten 14 Aufgaben nur die gegen Schlusslicht Hannover (5:1 am 3. März) und verbuchten in den letzten fünf Partien nur zwei Zähler (mit zwei Heim-1:1). Nur zweimal in den letzten 16 Partien traf der VfB zum 1:0.

Augsburg düpierte mit einem 2:1 am 1. März den damaligen Tabellenführer Dortmund, entließ aber nach dem jüngsten 0:4 zu Hause gegen Hoffenheim Trainer Manuel Baum. Stuttgart kassierte 13 Gegentore per Kopf (Liga-Höchstwert), Augsburg zehn. - Hinrunde: 0:1

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 4 S, 0 U, 2 N – 9:6 Tore - Gesamtbilanz: 7 S, 1 U, 5 N – 20:12 Tore

Letzter Heimsieg: 1:0 am 16.4.16 - Letzte Heimniederlage: 0:1 am 18.2.18

Letzte Elfmeter: Augsburg (2/2): Verhaegh am 23.11.14 - Stuttgart: (1/1): Ibisevic am 25.8.13

Letzter Platzverweis: Augsburg: Keiner - Stuttgart (3): Schwaab am 23.11.14

Aktuelle FCA-Schützen gegen Stuttgart: Callsen-Bracker (3), Hahn (2), Koo (2), Schieber (2), Finnbogason, Ji

VfB-Schützen gegen Augsburg: Gomez (6), Didavi (2), Esswein (2), Castro, Donis

Bayern München - Werder Bremen (Hinspiel: 2:1)

Sieben Heimsiege in Folge mit 36 Toren (nie weniger als vier) sowie 18 Pflichtspielsiege hintereinander – das ist die Bilanz der Münchner gegen Bremen, das auch im Pokal-Halbfinale der Gegner ist. Zudem erzielten die Bayern zu Hause (135) und insgesamt (210) ihre zweitmeisten Treffer gegen Werder.

Die Hanseaten verbuchten in den letzten 18 Duellen nur einmal eine Pausenführung, verloren nach einem 2:1 aber noch 2:5. In den letzten sieben Heimspielen bejubelte der Rekordmeister zehn Doppel- und einen Dreierpack. Jeweils einen Mehrfach-Torschützen hatten die Bayern auch in den letzten drei Liga-Heimaufgaben der Saison, die sie mit 17:0 Toren gewannen. Beim 2:1 in der Hinrunde erzielte der Ex-Bremer Serge Gnabry beide Treffer.

Seit dem 3:3 gegen Düsseldorf vom 24. November gewann der Branchenführer alle folgenden acht Heimpartien und 15 von 17 Punktspielen. In den letzten sechs Runden schossen sie lediglich beim 1:1 in Freiburg weniger als vier Tore. Die Münchner verbuchten die meisten Chancen, Torschüsse und Eckbälle der Liga und ließen jeweils die wenigsten der Gegner zu.

Die Hanseaten sind als einziges Team in der Rückrunde ungeschlagen. Sie punkteten in ihren sechs Gastspielen fünfmal mit genau einem Tor (viermal 1:1, einmal 1:0) und überstanden auch die Pokal-Auswärtshürden in Dortmund (im Elfmeterschießen) und Schalke (2:0). Werder gewann fünf der letzten sechs Pflichtspiele und kassierte in sieben der letzten acht Ligapartien genau ein Gegentor. Ihre letzten drei Treffer erzielten die Grün-Weißen durch Kopfbälle, zwei davon durch Davy Klaassen, der in den letzten drei Pflichtspielen ins Netz traf.

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 34 S, 11 U, 7 N – 135:55 Tore - Gesamtbilanz: 54 S, 25 U, 26 N – 210:123 Tore

Letzter Heimsieg: 4:2 am 21.1.18 - Letzte Heimniederlage: 2:5 am 20.9.08

Letzte Elfmeter: FCB (19/12): Lewandowski am 26.8.16 - Bremen (19/17): Ailton am 6.12.03

Letzter Platzverweis: FCB (4): Wouters am 9.9.93 - Bremen (7): Moisander am 1.12.18

Aktuelle Bayern-Schützen gegen Bremen: Lewandowski (14), Müller (9), Ribery (9), Robben (7), Alaba (2), Goretzka (2), Gnabry (2), Hummels (2), Thiago (2), Martinez

Werder-Schützen gegen München: Harnik (3), Pizarro (3), Sahin (2), Gebre Selassie, Kruse, Osako

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig (Hinspiel: 0:2)

Dieter Hecking verlor seine drei Heimspiele gegen Leipzig allesamt mit einem Tor Differenz und wurde in Wolfsburg nach dem 0:1 vom 10. Oktober 2016 gegen den damaligen Aufsteiger entlassen. Das gleiche Schicksal ereilte RB-Trainer Ralf Rangnick vor 15 Jahren bei Hannover 96 nach einem 0:1 in Gladbach.

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Die Borussen holten ihre bisherigen beiden Punkte gegen die Bullen in der Sachsen-Metropole. Sie gingen noch nie gegen Leipzig in Führung und lagen in vier von fünf Duellen zur Halbzeit zurück. Nur zwei Punkte holten die Fohlen in den letzten fünf Saison-Heimspielen, mit je einem 1:1 in den letzten beiden Partien. Beim 4:1 gegen Hannover am 25. November gab es für sie letztmals eine Pausenführung im eigenen Stadion.

Die Sachsen gewannen als zweitbestes Auswärtsteam alle sechs Gastspiele dieses Jahres und verbuchten dabei 16:3 Tore. Mit der besten Abwehr der Liga kassierten sie in der Rückrunde nur fünf Gegentore. Leipzig gewann die letzten vier Spiele in Folge und schoss in der ersten Halbzeit mit 28 genau doppelt so viele Tore wie Gladbach.

Die Borussen erzielten in den letzten sechs Partien genau einen Treffer, und ihre zwölf Tore in diesem Jahr (nur drei vor der Pause) werden nur von drei Klubs unterboten. Leipzig (15-mal) und Gladbach (zwölfmal) spielten am häufigsten zu null.

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 0 S, 0 U, 2 N – 1:3 Tore - Gesamtbilanz: 0 S, 2 U, 3 N – 4:8 Tore

Letzter Heimsieg: 1:0 am 6.10.12 - Letzte Heimniederlage: 0:1 am 3.2.18

Letzter Elfmeter: Gladbach (2/1): Hazard am 16.9.17 - Leipzig: Keiner

Letzter Platzverweis: Gladbach: Keiner - Leipzig (1): Keita am 16.9.17

Aktuelle Gladbacher Schützen gegen Leipzig: Hazard, Johnson, Stindl

Leipziger Schützen gegen Gladbach: Werner (5), Augustin, Forsberg

SC Freiburg - Borussia Dortmund (Hinspiel: 0:2)

Nach der Rettung vor dem Abstieg eroberten die Freiburger mit einem 3:1 gegen Dortmund am letzten Spieltag noch Platz 14. Dieser vergleichsweise weniger bedeutende Erfolg am 8. Mai 2010 war der einzige Sieg der Breisgauer in den letzten 17 Heimspielen gegen Dortmund.

Sie weisen gegen den BVB mit 0,72 Punkten im Schnitt die schlechteste Heimbilanz auf und mit 0,51 Zählern auch die geringste Ausbeute insgesamt. In den letzten sieben Heimspielen holte der SCF nur einen Zähler, und in den letzten fünf blieb er ohne Torerfolg. Jan Rosenthal traf am 17. Dezember 2011 als letzter Freiburger zu Hause ins Dortmunder Tor. Die Breisgauer verloren nur eins der letzten acht Saison-Heimspiele (2:4 gegen Hoffenheim am 26. Januar) und trotzten zuletzt Bayern München ein 1:1 ab.

Die Westfalen siegten nur in einem der letzten fünf Gastspiele (3:2 in Berlin am 16. März) und verloren zwei der letzten drei. Sie gewannen aber auch vier der letzten fünf Aufgaben. In den letzten beiden Runden verlor der BVB die zweite Halbzeit (jeweils 0:1), was ihm zuvor erst einmal in dieser Saison passiert war (beim 3:3 gegen Hoffenheim am 9. Februar).

Jadon Sancho war an sechs der letzten zehn Treffer beteiligt. Die Freiburger sind seit vier Spielen sieglos und gewannen dabei auch keine Halbzeit. Die letzten beiden Partien verloren sie mit 1:7 Toren, wobei sie drei Gegentreffer durch Kopfbälle kassierten.

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 2 S, 7 U, 9 N – 21:35 Tore - Gesamtbilanz: 3 S, 10 U, 24 N – 36:80 Tore

Letzter Heimsieg: 3:1 am 8.5.10 - Letzte Heimniederlage: 0:3 am 25.2.17

Letzter Elfmeter: Freiburg (6/4): Zkitischwili am 13.3.04 - BVB (3/3): Reus am 1.12.18

Letzter Platzverweis: Freiburg (4): Ravet am 9.9.17 - BVB (1): Möller am 20.5.95

Aktuelle Freiburger Schützen gegen BVB: Petersen (2), Frantz

Dortmunder Schützen gegen Freiburg: Reus (5), Delaney (3), Götze (2), Alcacer, Guerreiro, Piszczek