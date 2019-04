Am Samstag treffen in der Bundesliga der FC Bayern München und Borussia Dortmund zum Titel-Duell aufeinander – doch für den guten Zweck gehen die beiden Titelanwärter Hand in Hand: Zugunsten der Deutschen Sporthilfe werden alle Spieler unmittelbar nach dem Spiel ihre getragenen Trikots signieren und unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, versteigern. (Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Dortmund, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Fans haben damit die einmalige Chance, sich ihr ganz persönliches, einzigartiges Erinnerungsstück von Marco Reus, Serge Gnabry, Paco Alcácer, Robert Lewandowski und anderen Stars der beiden Topclubs nach Hause zu holen. Gebote können ab Abpfiff unter unitedcharity.de/Specials/FCBBVB abgegeben werden.

Alles zum #Titelduell im Talk bei Bundesliga Aktuell Spezial am Freitag ab 18.30 Uhr und bei Bundesliga Aktuell ab 23.30 Uhr Live im TV auf SPORT1

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not.

Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 8,1 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.