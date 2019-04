Nach gerade einmal 25 Punkten aus den bisherigen 28 Spielen zog der FC Augsburg unter der Woche die Reißleine und trennte sich nach knapp zweieinhalb Jahren von Trainer Manuel Baum.

Im Spiel bei Eintracht Frankfurt (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg, ab 18 Uhr im LIVETICKER) gibt nun Martin Schmidt seine Debüt an der Seitenlinie der Fuggerstädter. Dabei soll der Schweizer den FCA nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur bringen und den Klassenerhalt unter Dach und Dach bringen.

Allerdings dürfte es dankbarere Aufgaben zum Debüt geben, als ein Auswärtsspiel in der Mainstadt. Vor allem, da die SGE nach der bitteren 2:4-Niederlage in der Europa League gegen Benfica Lissabon mit gehörig Wut im Bauch in das Spiel gehen wird. "Frankfurt ist qualitativ und mental im Moment überragend. Sie sind in einer hervorragenden Form, spielen hohen Tempofußball und imponieren mit ihrer Spielweise. Das Spiel wird schwer, doch wir wollen uns voll auf uns fokussieren" zeigte der 52-Jährige Respekt.

Frankfurt will Vereinsrekord einstellen

Da kommt es gut, dass Augsburg praktisch mit voller Kapelle die Reise in die Commerzbank-Arena antreten können. Alfred Finnbogason, Michael Gregoritsch und Julian Schieber konnten unter der Woche wieder voll mittrainieren und sind folglich bereit für einen Einsatz.

Ein besonderes Spiel wird es neben Schmidt auch für Martin Hinteregger. Der Verteidiger hatte nach Differenzen mit Baum in der Winterpause die Flucht aus Augsburg nach Frankfurt angetreten und ist noch bis zum Saisonende an die Eintracht ausgeliehen. Dabei ist es kein Geheimnis, dass der Tabellenvierte den Österreicher gerne langfristig an sich binden würde.

Mit einem erneuten Erfolg könnten die Mannschaft von Trainer Adi Hütter den siebten Liga-Sieg in Serie einfahren und gleichzeitig die längste Siegesserie in der Vereinsgeschichte einstellen. Zwischen dem 31. Spieltag der Saison 1965/1966 und dem dritten Spieltag der Folgesaison gewannen die Hessen zum bisher ersten und einzigen Mal sieben Partien hintereinander.

