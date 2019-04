Am Freitagabend rollt in der Bundesliga wieder der Ball.

Zum Auftakt des 28. Spieltages empfängt der FSV Mainz 05 den SC Freiburg (Bundesliga: FSV Mainz 05 - SC Freiburg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Die Gäste sind heiß darauf, eine Serie zu beenden. Denn: Noch nie haben die Breisgauer ein Erstligaspiel in Mainz gewonnen. Am nächsten waren sie am 22. November 2014 an einem Sieg, doch Stefan Bell glich in der 88. Minute zum 2:2 aus.

Aber auch die Gastgeber haben sich für das Duell viel vorgenommen. Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Partien ist die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz heiß auf ein Erfolgserlebnis. "Wir sind bereit und gewillt, den Bock umzustoßen", sagte der Coach. Vor allem eine hohe Zweikampfbereitschaft sei erforderlich, um die Punkte in der Opel Arena zu behalten. "Für uns ist es wichtig, als gesamte Mannschaft mit der richtigen Haltung zu verteidigen."

Höler: "Haben etwas gutzumachen"

Die Statistik verrät: Gegen kein Team konnte Mainz mehr Bundesligasiege einfahren als gegen den SC Freiburg. Die 05er verbuchten gegen die Breisgauer, die in vier der letzten fünf Duelle ein Jokertor erzielten, ihre meisten Punkte (37) und Tore (36). Vier Niederlagen in Folge wie zuletzt hatte es zuvor mit Trainer Sandro Schwarz noch nicht gegeben. (Spielplan der Bundesliga)

Grund genug für Freiburg, alles in die Waagschale zu werfen. "Wir haben gegen Mainz etwas gutzumachen", meinte Freiburgs Lucas Höler. Trainer Christian Streich weiß allerdings, dass es "brutal schwer" werde. "Wenn Mainz gegen uns gewinnt, machen sie einen großen Schritt Richtung Ruhe."

Bei den Hausherren steht Mittelfeldspieler Jean-Philippe Gbamin nach seiner Suspendierung wegen Zuspätkommens beim Training vor der Rückkehr in den Kader. "Er hat natürlich einen Fehler gemacht, diesen eingesehen, sich beschissen gefühlt und entschuldigt", kommentierte Schwarz das Vergehen. "Die Konsequenz musste im Sinne der Mannschaft sein. Bereits beim Spielerersatztraining hat er seine Leistung gezeigt, auch Dienstag im Training."

Der 23 Jahre alte Ivorer erschien am Freitag zu spät zum Training und wurde daraufhin aus dem Kader für das Duell bei Werder Bremen gestrichen. (Tabelle der Bundesliga)

