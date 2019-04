Nationalspieler Lukas Klostermann steht Fußball-Bundesligist RB Leipzig für das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag wieder zur Verfügung.

Dies teilte Trainer Ralf Rangnick am Freitag mit. Der Außenverteidiger hatte sich im Länderspiel gegen Serbien (1:1) am 20. März einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen und war in der Folge für Leipzigs Partien gegen Hertha BSC (5:0) und das Pokal-Viertelfinale beim FC Augsburg (2:1 n.V.) ausgefallen.

"Er hat keine Probleme mehr gehabt. Wir sind guter Dinge, dass er spielen kann", sagte Rangnick, der sogar einen Einsatz von Beginn an in Aussicht stellt. Zudem soll Emil Forsberg, der zuletzt über muskuläre Probleme klagte, wieder eine Option sein. Fehlen wird in Leverkusen Mittelfeld-Neuzugang Tyler Adams, den ebenfalls Probleme mit dem Muskel plagen.