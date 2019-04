Der FC Augsburg muss für den Rest der Saison auf Felix Götze und Sergio Cordova verzichten. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Götze fällt wegen einer Hüftverletzung aus, Cordova wird wegen einer Schambeinentzündung für die fünf noch verbleibenden Spiele nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der FC Augsburg empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den VfB Stuttgart. Bei einem Sieg hätten die Schwaben, die am Sonntag im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Martin Schmidt 3:1 bei Eintracht Frankfurt gewannen, zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. (Bundesliga: FC Augsburg - VfB Stuttgart am Samstag im LIVETICKER)

