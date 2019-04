Der Showdown in der Bundesliga rückt immer näher.

Am Samstag empfängt der FC Bayern München Tabellenführer Borussia Dortmund (Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Dortmund, Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zum Spitzenspiel. Bei einem Sieg würde der BVB bis auf fünf Punkte davon ziehen und somit für eine kleine Vorentscheidung im Titelkampf sorgen.

Die Münchner können ihrerseits - nach dem Patzer am letzten Wochenende beim SC Freiburg - mit einem Erfolg vor heimischem Publikum wieder die Spitze übernehmen, und hätten dadurch neben dem punktemäßigen auch einen psychologischen Vorteil im Endspurt um die Meisterschaft.

Im Rahmen der Eröffnung der "Hall of Fame" im Fußballmuseum in Dortmund gaben einige Mitglieder der Gründungself sowie Liga- und BVB-Präsident Reinhard Rauball ihre Einschätzung für das Titelduell am Wochenende ab.

SPORT1 fasst die Aussagen zusammen:

Lothar Matthäus

"Dieses Spiel ist das absolute Highlight in dieser Saison. Es kann eine Vorentscheidung fallen, wenn Borussia Dortmund gewinnen sollte. Alle weitern Ergebnisse lassen den Meisterkampf bis zum letzten Spieltag offen. Ich glaube aber, dass Bayern dieses Spiel gewinnt, weil sie diese Situation kennen und weil sie auch in dieser Situation schon erfolgreich gespielt haben. Es ist vielleicht noch mal so ein Anreiz, dass sie wieder der Jäger sind. Deswegen glaub ich an einen knappen Heimsieg, weil man zu Hause vor eigenem Publikum spielt."

Günther Netzer

"Meines Erachtens ist es das entscheiden Spiel um die Meisterschaft. Schöner kann es nicht werden für unsere Fußballfans, das ist eine ideale Konstellation, die Bayern sind aufs Äußerste gefordert. Die Dortmunder können zwar nicht beruhigt auftreten, aber sie können ihre Stärken zu Tage bringen. Es wird sich zeigen wie gut sie da sind. Wenn Dortmund bei den Bayern gewinnt, dann sind sie Meister."

Andreas Brehme

"Wenn die Dortmunder gewinnen, dann haben sie fünf Punkte Vorsprung, aber das hat im Moment nicht soviel zu bedeuten. Aber es wäre schon eine kleine Entscheidung. Das Spiel ist in München, die Bayern müssen gewinnen und ich hoffe, dass es ein interessantes Spiel wird.

Philipp Lahm

"Der Sieger von diesem Spiel hat natürlich einen Vorteil. Falls die Bayern gewinnen, sind sie wieder vorne und dann wird es für Dortmund wieder schwer die Bayern noch vom Thron zu stoßen. Wenn Dortmund gewinnen sollte, hat Bayern schon einen gewaltigen Rückstand - ich bin gespannt. Bayern spielt zu Hause, das ist immer ein kleiner Vorteil."

Reinhard Rauball

"Die Vorfreude auf ein Spiel beim FC Bayern ist immer groß. Nach den Ereignissen vom letzten Samstag ist diese natürlich noch mal in eine andere Größenordnung gestiegen. Ich zähle zu denen, die sich auf das Spiele freuen und ich weiß, dass unsere Mannschaft alles geben wird, was man in so einem Spitzenspiel braucht, um zu bestehen."