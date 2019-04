Glück im Unglück für Manuel Neuer!

In der 53. Spielminute der Partie bei gegen Fortuna Düsseldorf (4:1) war der Bayern-Kapitän am Sonntagnachmittag nach einem Pass weggerutscht und hatte sofort angezeigt, dass er ausgewechselt werden muss.

Viele Mitspieler waren direkt zu dem 33-Jährigen geeilt, um ihn zu trösten, während Neuer fast in Zeitlupentempo den Platz verließ.

Alle Blicke richteten sich auf seinen linken Mittelfuß, der schon dreimal gebrochen war und ihn zu einer monatelangen Pause gezwungen hatte. Schnell jedoch gab es Entwarnung: Es war nicht der Fuß betroffen, sondern die linke Wade.

Diagnose Muskelfaserriss erleichtert Bayern

Da Neuer mit Krücken in den Mannschaftsbus humpelte, wurde ein Muskelbündelriss befürchtet. Bereits am Abend teilte der Verein jedoch mit, dass sich Neuer einen Muskelfaserriss zugezogen habe. Dem Rekordmeister wird er wohl "nur" zwei bis drei Wochen fehlen.

Für Neuer stehen aber noch weitere Untersuchungen an, wie SPORT1 erfuhr. Zudem soll sein Reha-Plan unter Verschluss bleiben. Zu groß ist die Sorge, dass auf die Nummer eins im Bayern-Kasten wegen seiner Verletzungshistorie in den vergangenen Monaten unnötig Druck ausgeübt wird. Neuer soll in aller Ruhe wieder fit werden.

In Double-Endspurt kommt es daher vorerst auf Sven Ulreich an.

Ulreich "hoffentlich bereit und fit"

SPORT1 fragte beim Ersatzkeeper nach, ob er bereit ist. Seine Antwort: "Ich mache die Trainingseinheiten genauso mit wie Manu und bereite mich genauso vor für jedes Spiel wie er. Wenn es so sein sollte, dass ich noch öfter spielen sollte, dann bereite ich mich weiterhin so vor wie gewohnt und bin dann hoffentlich bereit und fit."

Neuer sei "mit einer schweren Verletzung ein Jahr verletzt gewesen", erinnerte Ulreich. "Es ist natürlich, dass man dann Anpassungsschwierigkeiten hat. Denn es sind brutal viele Spiele in der Saison und viele Trainingseinheiten. Er ist da schon sehr gefordert worden."

Für ihn selbst sei es schön, öfter zum Einsatz zu kommen, bekannte Ulreich weiter. "Ich freue mich, dass ich spielen darf, aber das wünscht man seinem Konkurrenten und Kollegen auch nicht, dass er sich so oft verletzt."

Neuer wird nun die beiden kommenden Spiele gegen Werder Bremen in der Bundesliga (20. April) und vier Tage später im DFB-Pokal verpassen. Auch das Derby gegen Nürnberg (28. April) dürfte noch zu früh kommen. Möglich ist, dass er sein Comeback gegen Hannover am 4. Mai gibt - bei optimalem Heilungsverlauf.

Ulreich verlässlicher Ersatz

Neuer verletzt - ist jetzt das Double in Gefahr?

Nein! Mit Ulreich haben die Bayern einen verlässlichen Ersatz für Neuer, der in vielen Bundesliga-Teams wohl locker die Nummer eins wäre. Zwar hat der 30-Jährige auch immer wieder mal Unsicherheiten in seinem Spiel, jedoch auch unregelmäßig Spielpraxis.

Bitter ist Neuers Ausfall aber allemal, da sich der Nationalkeeper zuletzt wieder deutlich stabilisiert hatte.

Bereits vier Mal stand Ulreich in dieser Saison in der Liga zwischen den Pfosten – gegen Leverkusen (1:3), Schalke (3:1), Freiburg (1:1) und nun 37 Minuten in Düsseldorf. Im DFB-Pokal spielte er gegen Hertha BSC (3:2 n.V.) und zuletzt gegen Heidenheim (5:4). Seit seinem Wechsel aus Stuttgart 2015 absolvierte Ulreich bislang 63 Pflichtspiele für die Münchner. 71 Gegentore fing er sich ein, 20 Mal blieb er ohne Gegentor.

Hoffmann rückt auf die Bank

Ulreich weiß: Dass er nur die nächsten zwei bis drei Wochen zum Einsatz kommt, ist längst nicht klar. Neuer fiel wegen Wadenproblemen zuletzt schon in Freiburg aus, feierte sein Comeback dann gegen Borussia Dortmund (5:0). In der darauffolgenden Woche, also vor dem Fortuna-Sieg, absolvierte der viermalige Welttorwart aber auch nur die Torwart-Übungen – wegen Wadenproblemen.

Ulreich weiß aber auch: Neuer wird alles dafür tun, um seinen Bayern im Saisonendspurt nochmal helfen zu können. Nach SPORT1-Informationen ist Neuer optimistisch, dass er in dieser Saison auch nochmal fit und zeitnah einsteigen wird.

Ron-Thorben Hoffmann (Bayern II) wird wiederum der Ersatz von Ulreich, da die etatmäßige Nummer drei Christian Früchtl wegen einer Bänderverletzung im Ellenbogen pausieren muss.

Im Bayern-Tor darf jetzt nichts mehr passieren.