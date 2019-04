Im DFB-Pokal lebt nach dem dramatischen Sieg in Bremen samt Elfer-Wirbel der Titeltraum des FC Bayern weiter, in der Bundesliga will der Rekordmeister nun im Kampf um die Meisterschaft nachlegen.

Das Team von Trainer Niko Kovac gastiert am Sonntag beim Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg (Bundesliga: 1. FC Nürnberg - FC Bayern, 18 Uhr im LIVETICKER) während Verfolger Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag schon vorlegen kann.

Vor der Partie bei den Franken steht Bayern-Trainer Kovac Rede und Antwort. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz ab 13.30 Uhr im LIVETICKER:

+++ Weiter Diskussionen um Elfmeter +++

Der umstrittene Elfmeterpfiff, der den Bayern beim 3:2 in Bremen den Weg ins Pokalfinale ebnete, sorgt weiter für Diskussionen. Thomas Müller meldete sich am Freitagmorgen in der Videobotschaft via Instagram zu Wort und revidierte darin seine Aussagen vom Mittwochabend.

"Ich denke, der Schubser ist da und es ist auch ein Foulspiel. Allerdings kein Foulspiel, das in dieser Situation für einen Elfmeter ausreicht", erklärte Müller in einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte. "Direkt nach dem Spiel waren natürlich viele Emotionen da."