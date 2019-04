Während sich Borussia Dortmund schon seit Sonntag auf das Topspiel der Bundesliga vorbereiten konnte, stand für den FC Bayern zuerst noch der DFB-Pokal auf dem Programm.

Nach dem verrückten 5:4-Krimi im Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim gibt es für Bayern-Trainer Niko Kovac mit Blick auf den Kracher am Samstag gegen den Tabellenführer Dortmund einiges aufzuarbeiten. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Die beiden Teams trennen aktuell lediglich zwei Zähler in der Tabelle. Mit einem Sieg kann Bayern an den Schwarz-Gelben vorbeiziehen und die Tabellenführung erobern.

Wie das gelingen soll und was Kovac für das Topduell plant, erklärt er am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Die PK ab 13.30 Uhr LIVE im TICKER:

+++ Kovac über Boateng +++

"Ich persönlich hätte diese Party jetzt auch nicht angesetzt. Andererseits muss jeder selbst entscheiden, was er in seiner Freizeit macht. Es ist jedem selbst überlassen, ob er zum Inder, zum Türken, zum Kroaten geht. Wir sollten nicht mit dem Finger immer auf andere zeigen. Wir müssen mal ein bisschen runterkommen. Das geht zu weit."

+++ Kovac über große Spiele +++

"Jetzt ist plötzlich Ajax eine gute Mannschaft. Damals haben viele geschmunzelt, jetzt ist es eine Spitzenmannschaft. Wir waren in Amsterdam die bessere Mannschaft und hätten gewinnen müssen. Die erste Halbzeit in Dortmund war klar unsere. Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, es so runterzuspielen. Gegen Liverpool waren wir ab der 70. Minute unterlegen. Es ist alles nah beieiander. Wir haben noch kein großes Spiel gewonnen, aber wir werden das am Wochenende schaffen. Es ist immer die Überzeugung, bei Bayern ist es immer die Überzeugung."

+++ Kovac über Bayerns Dominanz +++

"Die Jungs des FC Bayern haben sich das hart erarbeitet und mit guten Leistungen erspielt. Es hat alles einen Grund, warum es so ist. In Italien ist das auch so, in Spanien sind es auch nur zwei Mannschaften. In Deutschland eigentlich auch nur zwei Mannschaften."

+++ "Der Druck ist immer da" +++

"Ich habe immer den Anspruch, das Spiel zu gewinnen. Auch wenn man nicht bei Bayern ist, will man als Sportler alles gewinnen. Es geht darum, Erster zu sein. Der Zweite ist schon der erste Verlierer. Das erhöht den Druck nicht zusätzlich, der ist immer da. Den meisten Druck mache ich mir selbst, damit kann ich leben."

+++ "Wissen, worum es geht" +++

"So etwas passiert in einer Woche nicht zweimal. Wir sind auch nur Menschen. Aber am Samstag haben wir eine neue Aufgabe. In zwei, drei Tagen kann man nicht alles vergessen. Wir dürfen das in dieser Form nicht ständig bringen. Das Spiel am Samstag ist sehr wichtig, wir wissen alle, worum es geht und was wir offensiv wie defensiv zu tun haben, um das Spiel zu gewinnen."

+++ Frage der Einstellung +++

"Nach der Schlacht kann jeder General sein. Die, die jetzt da sind, müssen es trotzdem machen. Es ist alles eine Einstellungssache. Bin ich bereit, den Zweikampf zu suchen und auch zu gewinnen? Das sollten wir in unsere Ausbildung wieder hereinnehmen. Du kannst nicht immer fünf Tore schießen", sagt Kovac auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Kovac übers Verteidigen +++

"Sie brauchen Typen, die versuchen, das in die Hand zu nehmen. Wir haben immer Lösungen, nur muss man das letzten Endes umsetzen. Verteidigen ist für mich das Einfachste. Das Angreifen ist das Schwierigere. Da brauchst du Esprit, Kreativität. Verteidigen ist Handwerk. Das Zweikampfverhalten, wie es damals im Lehrbuch stand, existiert heute nicht mehr. Wir müssen wieder dahin kommen, dass man gut verteidigt. Als Einzelner und dann als Mannschaft. Da müssen wir wieder hinkommen. Aber man muss es auch wollen, aus sich heraus, auch wenn man Künstler ist", sagt Kovac auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Kovac über die Nachwirkungen des Pokals +++

"Bevor man ins Bett geht, überlegt man wie alles gelaufen ist. Es war ein sehr merkwürdiges Spiel. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schonmal so erlebt habe. Das 4:4 gegen Juventus war ähnlich. Wir haben durch die Rote Karte Probleme bekommen. Mit einer taktischen Änderung zur zweiten Halbzeit korrigiert. Bis zum 5:4 war ich nicht zufrieden, weil wir das Spiel wieder offen gestaltet haben. Das hat mich geärgert. Dass wir wiedergekommen sind, zeigt, dass die Mannschaft körperlich in einem guten Zustand ist."

+++ Kovac legt los +++

Der Bayern-Trainer beginnt mit einem Blick aufs Personal. "Wir haben gestern das Halbfinale erreicht, heute haben wir regenerativ mit denen gearbeitet, die gestern gespielt haben. Die anderen hatten eine normale Trainingseinheit. Mit dem Gesundheitszustand sind wir zufrieden."

+++ Lewandowski heiß auf 200. Tor +++

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski traf in den letzten drei Heimpartien gegen die Schwarz-Gelben sowie im Hinspiel doppelt. Der Ex-Dortmunder kann am Samstag sein 200. Bundesligator erzielen.

+++ Salihamidzic kritisiert Boateng-Party +++

Bei Bayern München herrscht wegen der am Samstagabend geplanten Party von Jerome Boateng etwas Verstimmung.

"Das würde ich als Spieler nicht machen, besonders wenn man so ein Spiel hat, wenn man nicht weiß, wie das Spiel ausgeht. Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm davon abgeraten", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem turbulenten 5:4 (1:2) im DFB-Pokalviertelfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim.