Der Meister-Showdown zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund erhitzt die Gemüter - nicht nur auf dem Platz. Denn während die Akteure auf dem Rasen kämpfen, liefern sich die Fans auf den Rängen ein eigenes Duell.

"Sie singen schon seit Wochen, dass Borussia Meister wird - ihr Mut ist ungebrochen" - so heißt es aufseiten des BVB-Lagers. Hintergrund: die Bayern-Anhänger hatten in den Wochen der Münchner Aufholjagd in der Tabelle sarkastisch "Wer wird deutscher Meister? BVB Bourssia" skandiert und damit die gegnerische Anhängerschaft mit deren eigenem Meisterschafts-Gesang provoziert. Und so schlug jene nun zurück.

Doch die Bayern-Fans warteten selbst wieder mit einer Idee auf und ließen vor Anpfiff ein eigenes Banner prangen. "Es gibt nur einen Meister - FC Bayern heißt er!" Die Worte klingen wie ein Basta im Fan-Duell. Als sei die Sache lange geklärt.

Doch egal, was passiert - Antwort und Wahrheit liegen bekanntlich auf dem Platz. Und da haben die Bayern in der ersten Halbzeit eine Machtdemonstration abgeliefert. Mit 4:0 ging es im Topspiel in die Kabinen.

