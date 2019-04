Was ist denn nun die schönste Nebensache der Welt?

Jerome Boateng vom FC Bayern hat den Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2014 als das größte Highlight seines Lebens bezeichnet. Alle anderen Erinnerungen müssen sich hinten anstellen.

Alle.

Anzeige

In seinem Lifestyle-Magazin Boa wurde der Innenverteidiger gefragt, was besser sei: Sex, oder vor 70.000 Menschen Fußball zu spielen? Die Antwort fiel eindeutig aus: "Kommt darauf an, wie der Sex ist. Aber wenn ihr mich nach dem besten Gefühl fragt, an das ich mich erinnern kann, fällt die Antwort nicht schwer. Das war der Moment, in dem wir in Rio de Janeiro Weltmeister geworden sind."

Klare Ansage des 30-Jährigen, der zuletzt wegen seinen Party-Plänen für nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund für Aufsehen gesorgt hatte.

Damit dürfte die Frage nach der schönsten Nebensache der Welt geklärt sein ...