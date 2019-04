Wenn Borussia Dortmund vor Schalke 04 steht, kann Hans-Joachim Watzke ein guter Nachbar sein. "Ich will nicht, dass Schalke absteigt", gab der BVB-Geschäftsführer zu Protokoll und tat den Königsblauen mit seiner gespielten Großzügigkeit besonders weh. Er hat ja gut Lachen.

Zum 94. Mal treffen Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 am Samstagnachmittag in der Bundesliga aufeinander (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Schalke 04, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Nie war der Punktestand vor einem Liga-Duell größer: Der BVB liegt 42 Zähler vorne.

Dabei hat sich Dortmund diese Saison selbst gerade von einer Durststrecke erholt. Das 2:1 im Hinspiel auf Schalke war der erste Sieg nach fünf sieglosen Derbys in Folge. Zuletzt gewann der BVB 2011/12 beide Bundesliga-Spiele gegen den Erzrivalen.

Aber so ist das, wenn die Derbyzeit anbricht. Die Historie liefert aus der gemeinsamen Tradition beider Klubs Unmengen von Zahlen, mit denen man eine Prognose auf das aktuelle Spiel treffen will. Der Sportdaten-Spezialist Opta Sports fand die wichtigsten für Fever Pit’ch.

BVB zu Hause eine Macht

Und siehe da: Die Zeichen stehen gut, dass Dortmund einen weiteren Derbysieg feiert. Als einziges Bundesliga-Team ist der Tabellenzweite diese Saison zu Hause unbesiegt und holte aus den bisherigen 15 Heimspielen 41 der 45 möglichen Punkte. Gut fürs Titelrennen mit dem FC Bayern.

Die letzte Heimniederlage gab es vorige Saison am 33. Spieltag (1:2 gegen Mainz 05). Wie bei den Meisterschaften 2011 und 2012 hat Dortmund jetzt 69 Punkte nach 30 Spieltagen. Besser war der BVB nur 2016 unter Thomas Tuchel - und wurde am Ende Vizemeister.

Jadon Sancho ist der einzige Bundesliga-Spieler, der sowohl bei den Toren (elf) und Torvorlagen (13) einen zweistelligen Wert hat. Marco Reus stellte mit dem 16. Saisontor beim 4:0 in Freiburg seinen persönlichen Bestwert aus der Saison 2013/14 ein.

Schalkes dramatische Bilanzen

Der FC Schalke dagegen spielt mit 27 Punkten aus 30 Spieltagen seine zweitschlechteste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Nur beim Abstieg 1982/83 waren es zum gleichen Zeitpunkt weniger Punkte, nämlich 24, wie Opta Sports ermittelte.

Wie schwach Schalke ist, erkennt man daran: Gegen die anderen deutschen Europacup-Teilnehmer holte die Mannschaft nicht einen Sieg und nur zwei Punkte aus bisher zehn Spielen. Und gegen den BVB wird Trainer Huub Stevens keine große Hilfe sein.

Der Jahrhunderttrainer verlor vier seiner fünf letzten Bundesliga-Spiele gegen Borussia Dortmund: zweimal mit Schalke und zweimal mit dem VfB Stuttgart. Nur im Oktober 2012 schaffte er mit Schalke einen Auswärtssieg in Dortmund (2:1).

Immerhin: Seine Derby-Bilanz ist insgesamt ausgeglichen. Sechs Siege, sechs Unentschieden, sechs Niederlagen. Eine besonders schlechte Bilanz hat Daniel Caligiuri gegen den BVB: In seiner Bundesliga-Karriere verlor er 12 von 18 Spielen gegen die Borussen (nur drei Siege).

Es dürfte hitzig werden...

Die meisten Bundesliga-Derbys, nämlich 24, bestritten der Schalker Klaus Fichtel und der Dortmunder Roman Weidenfeller. Die BVB-Legende Michael Zorc hat eins weniger, die Schalker Legende Olaf Thon sogar drei.

In keiner anderen Bundesliga-Paarung gab es so viele Gelbe Karten wie im Revierderby (332 in 93 Partien). Es folgen das Nordderby Hamburger SV gegen Werder Bremen (307 in 108) und der Süd-Gipfel Bayern gegen Stuttgart (305 in 102).

Der einzige Spieler, der in den Bundesliga-Derbys zweimal vom Platz flog war Schalkes Jiri Nemec - er sah Rot am 13. Spieltag 1996/97 bei einer 1:3-Heimniederlage und Gelb-Rot am 33. Spieltag 1999/2000 bei einem 1:1 in Dortmund.

Auf Schiedsrichter Felix Zwayer wartet also am Samstag viel Arbeit. Rekord-Schiedsrichter ist übrigens Herbert Fandel. Der Pianist aus Rheinland-Pfalz durfte das Revierderby sechsmal in der Bundesliga leiten. Es folgen Manuel Gräfe und Dr. Markus Merk mit je vier Einsätzen.

