Der FC Schalke 04 hat ein weiteres Talent aus der "Knappenschmiede" zum Profi gemacht. Der 19-jährige Nassim Boujellab, der vor einer Woche beim 1:0 bei Hannover 96 sein Debüt im Team von Trainer Huub Stevens gegeben hatte, erhielt einen Vertrag bis 2022. Das gaben die Königsblauen vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt bekannt.

Der Marokkaner, in Hohenlimburg geboren, stand nach dem 0:2 im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen zum zweiten Mal in der Startelf. Zuvor hatte der Mittelfeldspieler in der U23 in der Oberliga in 19 Spielen 13 Tore erzielt.