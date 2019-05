Alle Klubs der Bundesliga-Geschichte zum Durchklicken:

Die Relegationsspiele zwischen dem Drittletzten der Bundesliga, dem VfB Stuttgart, und dem Zweitligadritten Union Berlin stehen bevor. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in Stuttgart, am Montag fällt in Berlin in der Alten Försterei die Entscheidung.

Setzt sich Union durch, bekommt die Bundesliga ein neues Gesicht. Die Berliner wäre der 56. Klub, der in Deutschlands Eliteliga antritt.

