Die Titel-Dramen am 34. Spieltag

Michael Ballack weint am 34. Bundesliga-Spieltag gleich zweimal bittere Tränen © Getty Images

Zum ersten Mal seit fast zehn Jahren fällt die Meister-Entscheidung am 34. Spieltag. In der Vergangenheit wurden so denkwürdige Geschichten geschrieben. Ein Rückblick.