Wenige Tage nach dem bitteren Aus im Halbfinale der Europa League steht für Eintracht Frankfurt wieder der Alltag in der Bundesliga auf dem Programm. In der Commerzbank-Arena ist der 1. FSV Mainz 05 zu Gast. (Bundesliga: Frankfurt - Mainz, ab 18.00 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

Die Partie findet wegen der Auftritte der Eintracht im internationalen Geschäft außerhalb der anderen acht Bundesliga-Spiele statt, die wie jedes Jahr an den letzten beiden Spieltagen gesammelt am Samstag um 15.30 Uhr stattfanden.

Jetzt aktuelle Fanartikel von Frankfurt oder Mainz bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Frankfurt muss gegen Mainz unbedingt punkten, um die Chance auf den Champions-League-Platz weiterhin zu wahren.

Hütter will Saison krönen

"Wir müssen alles unternehmen, um das Spiel gegen Mainz zu gewinnen", sagte Trainer Adi Hütter bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag. "Wir haben bisher eine sehr gute Saison gespielt und wollen diese krönen, damit wir auch in der nächsten international spielen."

Sollte es tatsächlich für die Champions League reichen, wäre das der erste Auftritt der Frankfurter in der Königsklasse. Dafür muss allerdings eine bessere Leistung her, als in den letzten vier Ligaspielen, die die Frankfurter allesamt nicht gewinnen konnten.

Der Gegner aus Mainz konnte schon vor drei Wochen den Klassenerhalt perfekt machen, hat aber auswärts in Frankfurt noch einiges gut zu machen. Die letzten drei Gastspiele gingen jeweils mit 0:3 verloren.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Falette - Hasebe - da Costa, de Guzman, Rebic, Kostic - Jovic, Haller

Mainz: Müller - Brosinski, Niakhaté, Hack, Aarón - Gbamin - Kunde, Latza - Boetius - Mateta, Quaison

So können Sie Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de und SPORT1-App