Torwart Michael Rensing bleibt Fortuna Düsseldorf eine weitere Saison erhalten.

Der 34-Jährige verlängerte am Dienstag seinen Vertrag beim deutschen Meister von 1933 bis 2020. Rensing geht damit in seine siebte Saison in Düsseldorf.

Pfannenstiel würdigt Rensings Beitrag

"Michael Rensing ist ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er hat mit stabilen Leistungen in 31 Spielen großen Anteil am Klassenerhalt", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Rensing ergänzte: "Für alle Fortunen und für mich persönlich war es eine Märchensaison. Nach ein paar Jahren Abstinenz in der Bundesliga ist es einfach das Größte und Schönste, wieder im Oberhaus zu spielen."

