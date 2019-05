Der FC Bayern München hat vermeintlich leichtes Spiel. Im Spiel gegen Hannover 96 ist der Sieg des Tabellenführers Pflicht. (Bundesliga: FC Bayern München - Hannover 96, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Ein Sieg des FC Bayern wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Titelverteidigung. Bayern würde im Fernduell gegen Borussia Dortmund zunächst vorlegen. Der BVB muss dann im Topspiel am Abend nachlegen.

In der Pressekonferenz am Donnerstag kündigte Bayern-Trainer Niko Kovac an, dass sowohl Arien Robben als auch Franck Ribéry in dieser Saison noch einmal zurückkehren werden. "Ich gehe davon aus, dass sie in den letzten Spielen noch Einsatzminuten bekommen. Sie sind hochmotiviert und wir sehen zu, dass wir ihnen noch Minuten geben", sagte Kovac. Ob es schon gegen Hannover der Fall sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

FC Bayern ist heiß auf die Meisterschaft

Kovac unterstrich aber auch: "Die Jungs wollen unbedingt Meister werden. Es ist eine gute Tendenz zu sehen. Jeder will zum siebten Mal in Folge Meister werden." Die Meisterschaft kann am Samstag aber noch nicht entschieden werden.

Auch wenn das rettende Ufer für Hannover 96 schon sehr weit entfernt ist, hat die Mannschaft zuletzt Kampfgeist bewiesen. Gegen Hertha BSC erreichte 96 ein Unentschieden, gegen Mainz holten die Niedersachsen den ersten Sieg nach neun sieglosen Spielen. Damit es Hannover aber noch in die Relegation schafft, muss viel passieren. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Viele Duelle im Abstiegskampf

Im Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim geht es für beide Teams um die hart umkämpften Europapokal-Plätze. Der VfB Stuttgart kann bei der Hertha seine Restchancen auf den Klassenerhalt bewahren. Läuft es ideal, ist das Team zumindest vor dem direkten Abstieg sicher. Für den 1. FC Nürnberg geht es darum, sich näher an die Schwaben und damit an den Relegationsplatz heranzuarbeiten. Die Franken haben mit dem VfL Wolfsburg aber keinen leichten Gegner.

Das sind die Partien vom Samstagnachmittag:

