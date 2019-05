In ernsthafte Abstiegsgefahr ist der SC Freiburg in dieser Saison nie geraten, selbst nach zuletzt vier Niederlagen in Folge.

Nach der 1:3-Pleite des VfB Stuttgart am Samstag bei Hertha BSC müssen sich die Breisgauer überhaupt keine Sorgen mehr machen – der Klassenerhalt ist eingetütet, ohne selbst gespielt zu haben.

Jetzt kann sich Freiburg am Sonntag voll und ganz darauf konzentrieren, im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf den Negativtrend zu stoppen. (Bundesliga: SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf, Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Petersen vor Comeback

Dabei kann der SC-Coach aller Voraussicht nach wieder auf Toptorjäger Nils Petersen zurückgreifen. Der Stürmer, der seit Ende März wegen eines Muskelfaserrisses fehlt, trainierte wieder mit der Mannschaft und soll zumindest auf der Bank Platz nehmen.

Dort könnte auch Roland Sallai sitzen, der nach überstandener Leisten-OP wieder eine Option darstellt.

Damit entspannt sich vor allem im Offensivbereich die prekäre Personalsituation bei den Freiburgern, die seit sechs Spielen auf einen Sieg warten und bei den vergangenen vier Niederlagen nur zwei Tore erzielten.

"Wir spielen in den letzten Wochen guten Fußball und zeigen Mentalität", sagte Vincenzo Grifo. "Wir wollen uns endlich wieder belohnen und wir wissen, was mit den Fans im Rücken möglich ist."

