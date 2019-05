Bundesliga: Timo Hildebrand strebt Posten bei VfB Stuttgart an

Hildebrand strebt VfB-Posten an

vergrößernverkleinern Timo Hildebrand wurde mit dem VfB Stuttgart 2007 deutscher Meister © Getty Images

Der ehemalige Stuttgart-Keeper Timo Hildebrand strebt einen Posten im Präsidium der Stuttgarter an. Er wolle näher an den VfB heranrücken, so Hildebrand.