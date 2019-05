Großer Saisonabschluss von VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt in China: SPORT1 überträgt das Duell der Bundesligaklubs am Freitag, 24. Mai, live ab 14.00 Uhr im Free-TV.

Nur wenige Tage nach dem Ende einer spannenden Bundesliga-Spielzeit präsentieren sich die beiden Teams im Century Lotus Stadion von Foshan in der Provinz Guandong ihren Fans. Die Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur Match IQ, die wie die Sport1 GmbH zum Constantin Medien-Konzern gehört, hat die Begegnung im Süden Chinas organisiert und implementiert, Ausrichter ist die Foshan Sports Industry Association.

Ausführliche Highlights des Spiels gibt es am Freitagabend in "Bundesliga Aktuell" ab 23.15 Uhr zu sehen.

Anzeige

Frankfurt gegen Wolfsburg mit vielen Stars

In der vergangenen Bundesliga-Saison kämpften Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg bis zum Schluss um die internationalen Plätze - mit Happy End: Der VfL Wolfsburg landete dank des fulminanten 8:1 gegen Augsburg auf Platz 6 und qualifizierte sich direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League.

Die SGE verlor zwar das Saisonfinale in München, kam aber dank der Hoffenheimer Niederlage in Mainz noch auf Rang sieben ins Ziel und nimmt Ende Juli an der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League teil. In diesem Wettbewerb machte Frankfurt in dieser Spielzeit von sich reden, die "Heldenreise" der Hessen durch Europa endete erst im Halbfinale nach der Niederlage im Elfmeterschießen beim FC Chelsea.

Beide Klubs sind mit einem großen Aufgebot nach China gereist, darunter viele Stars wie zum Beispiel die Frankfurter Angreifer Ante Rebic und Luka Jovic beziehungsweise die beiden Wolfsburger Maximilian Arnold und Josuha Guilavogui. In der Bundesliga standen sich die Mannschaften zuletzt im April beim 1:1 in Wolfsburg gegenüber.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Frankfurt auch in Hongkong

Eintracht Frankfurt wird während der China-Tour vom 22. bis 27. Mai auch in Hongkong Station machen, während die "Wölfe" unter anderem Wolfsburgs Partnerstadt Nanhai besuchen wollen.

"Die DFL unternimmt sehr viel, um die Wahrnehmbarkeit der Bundesliga in China zu erhöhen", erklärte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Davon profitieren alle Vereine, und wir sehen unsere Aufgabe darin, dieses Vorhaben mit unserer Präsenz zu unterstreichen. Das Nützliche verbinden wir mit dem Angenehmen und werden mit unserer Mannschaft den Saisonabschluss in Hongkong feierlich begehen."

VfL-Geschäftsführer Michael Meeske sagte: "China ist ein spannendes Land für uns, weil es sich zum einen zunehmend für Fußball begeistert und zum anderen auch für unseren Partner Volkswagen ein sehr relevanter Markt ist. So können wir gerade auch im Verbund mit vielen Maßnahmen ein Grundrauschen erhalten, auf welches wir dann anschließend aufbauen können. Wir unterhalten schließlich schon seit 2017 ein eigenes Büro in Peking und konnten die Zahl der chinesischen Partner kontinuierlich steigen. Dadurch sind solche Reisen die logische Konsequenz."

Match IQ unterstützt sowohl Eintracht Frankfurt als auch den VfL Wolfsburg seit mehreren Jahren bei der Entwicklung, Akquise und Umsetzung von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. Auch die Partie der beiden Bundesliga-Klubs in Foshan hat Match IQ organisatorisch vorbereitet.

Hertha BSC auf USA-Tour

Um 16.00 Uhr zeigt SPORT1 am Freitag Highlights der Begegnung Minnesota United FC gegen Hertha BSC. Die Berliner halten sich für zehn Tage in den USA auf und sind das erste internationale Team, gegen das Minnesota im neu eröffneten Stadium Allianz Field in St. Paul antritt. Die Vermittlung der Partie lag ebenfalls in der Hand von Match IQ.

So können Sie das Testspiel Wolfsburg - Frankfurt LIVE verfolgen:

TV: SPORT1