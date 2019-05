vergrößernverkleinern Gegen den FC SChalke 04 machte Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag keine gute Figur © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Wenn Borussia Dortmund noch um die Meisterschaft kämpfen will, muss das Team am Samstagabend gewinnen. Es steht das Duell gegen Werder Bremen an.