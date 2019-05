Selbst Hollywood hätte kein besseres Drehbuch schreiben können: Franck Ribéry und Arjen Robben haben in ihrem letzten Bundesliga-Heimspiel in der Allianz Arena einen absoluten Traumabschied vom FC Bayern München gefeiert.

Nicht nur, dass die beiden Altstars noch einmal eine Meisterschaft feiern durften - sie trugen sich zudem beide ein letztes Mal in die Torschützenliste ein. Und das, obwohl beide zunächst auf der Bank gesessen hatten.

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.00 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Anzeige

"Das was sie hier geleistet haben, war sensationell. Sie haben eine Ära geprägt", hatte Bayern-Coach Niko Kovac bereits vor dem Spiel betont, aber zugleich mit Blick auf die Entscheidung zugunsten von Kingsley Coman und Serge Gnabry in der Startelf erklärt: "Ich musste sportlich entscheiden. Emotional gesehen hätte ich die anderen beiden natürlich auch bringen können."

Kovac bringt Ribéry und Robben

Beim Stand von 3:1 für die Münchner war es schließlich so weit: Zunächst brachte Kovac in der 61. Minute Ribéry für Coman in die Partie, sechs Minuten später kam Robben für Gnabry - und das Schicksal nahm seinen Lauf.

Der CHECK24 Doppelpass mit Ralf Rangnick und Stefan Effenberg, am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

In der 72. Minute setzte Ribéry am linken Strafraumeck noch einmal zu einem seiner unwiderstehlichen Dribblings an, ließ zwei Gegenspieler stehen und chippte den Ball sehenswert über Kevin Trapp hinweg ins Netz. Der Franzose stürmte in Richtung rechte Eckfahne, rutschte auf den Knien über den Rasen und wurde von sämtlichen Teamkollegen gefeiert.

Doch damit nicht genug: In der 78. Minute lupfte Lewandowski den Ball in den Sechzehner, David Alaba legte quer und auch Robben kam aus kurzer Distanz unbedrängt zu seinem Abschiedstor in der Allianz Arena.

Auf der Tribüne standen derweil Uli Hoeneß die Tränen in den Augen. Alles hollywoodreif eben.