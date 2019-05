vergrößernverkleinern Pirmin Schwegler stand in der Bundesliga bisher 261 Mal auf dem Platz © Getty Images

Routinier Pirmin Schwegler kehrt Hannover 96 den Rücken. Der Schweizer erfüllt sich einen Lebenstraum und setzt seine Karriere in Down Under fort.