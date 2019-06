Der FSV Mainz 05 hat den französischen Außenverteidiger Ronaël Pierre-Gabriel verpflichtet.

Der 21-Jährige wechselt von der AS Monaco zu den Rheinhessen und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2024.

Schröder sieht großes Potential

Pierre-Gabriel hatte für Monaco in der abgelaufenen Saison vier Partien in der Ligue 1 bestritten, in der Spielzeit 2017/18 absolvierte er 17 Pflichtspiele für seinen Ausbildungsverein AS Saint-Etienne.

"Wir haben Ronael Pierre-Gabriel schon verfolgt, als er seine ersten markanten Spuren bei Saint-Etienne hinterlassen hat. Er ist ein kompakter Defensivspieler, der eine gute physische Robustheit und ein großes Entwicklungspotential in der Offensive wie Defensive mitbringt. Darüber hinaus ist Ronael ein klasse Charakter mit einer immensen Lernwilligkeit", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder.