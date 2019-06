Jérôme Boateng geht unter die Schauspieler!

Wie Sony Pictures bekanntgab wird der bei Double-Sieger Bayern München in der Kritik stehende Abwehrspieler einen Gastauftritt als Außerirdischer in "Men in Black: International spielen". Der Film mit Tessa Thompson und Chris Hemsworth in den Hauptrollen wird am 13. Juni in den deutschen Kinos anlaufen.

Anzeige

Boateng, dem Bayern-Präsident Uli Hoeneß jüngst einen Vereinswechsel nahegelegt hatte, kündigte seinen ersten Filmauftritt selbst bei Instagram an und postete einen kurzen Clip. "Hier kommt der Men in Black. Ich bin so froh ein Teil davon zu sein. Dieses mal ist es kein Aprilscherz, versprochen", schrieb er dazu.

"Ich bin seit dem ersten Film großer Fan des MIB-Universums. Die Anfrage von Sony Pictures, bei dem neuen Film Men in Black:International mit einem Cameo-Auftritt dabei zu sein, hat mich positiv überrascht und extrem gefreut. Es wird definitiv eine einmalige und ganz besondere Erfahrung sein, mich bald selbst auf der Kinoleinwand zu sehen", wird Boateng in einer Pressemitteilung zitiert.