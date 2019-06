FC Bayern Jubiläum: die erste Meisterschaft vor 50 Jahren

Es ist längst zur Gewohnheit geworden, doch vor 50 Jahren war es noch eine echte Überraschung: Am 7. Juni 1969 triumphierte der FC Bayern zum allerersten Mal in der Bundesliga. SPORT1 blickt auf die historischen Momente und prägenden Personen der ersten bayerischen Meistersaison in der Bundesliga zurück

© Imago