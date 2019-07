Bereits zum sechsten Mal findet seit dem gestrigen Dienstag und am heutigen Mittwoch der Audi Cup in der Münchner Allianz Arena statt.

Wie alle zwei Jahre laufen klangvolle Namen auf: 2019 sind Gastgeber FC Bayern München, Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce Istanbul am Start.

Bayern will gelungene Generalprobe

Im ersten Halbfinale verlor Real gegen Tottenham mit 0:1. Harry Kane erzielte das goldene Tor für die Spurs. Im zweiten Halbfinale fegten die Bayern Fenerbahce aus der eigenen Arena. 6:1 hieß es am Ende, Thomas Müller erzielte einen Dreierpack, auch Renato Sanches, Leon Goretzka und Kingsley Coman durften jubeln. Für die Türken traf Neuzugang Max Kruse.

Im Spiel um Platz drei duellieren sich Real und Fenerbahce, bevor Bayern und Tottenham am Abend den Sieger des Audi Cups 2019 ausspielen. Ein Sieg der Bayern wäre eine gelungene Generalprobe für das kommende Wochenende, wenn der Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund ansteht.

Gespielt wird über 90 Minuten. Sollte eine Partie unentschieden enden, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Vor zwei Jahren siegte Atlético Madrid im Endspiel gegen den FC Liverpool im Elfmeterschießen, die Bayern wurden nur Vierter.

Zoff um Kovac-Aussage zu Sané

Doch abseits des deutlichen Erfolgs gegen Istanbul beherrschte ein Thema den deutschen Rekordmeister - Leroy Sané. Nachdem Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge Trainer Niko Kovac vor dem Spiel einen öffentlichen Rüffel für dessen optimistischen Vorstoß bezüglich einer Verpflichtung des Spielers von Manchester City mitgab, legte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Partie nach. "Es ist wichtig, dass wir Respekt vor dem Klub, vor den Besitzern, dem CEO von City und dem Trainer, der hier auch Trainer war, haben. Ich kann auch in meinem Namen sagen, dass das nicht gut war", erklärte "Brazzo".

Kovac selbst verteidigte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel seinen Optimismus. "Ich habe mit Pep kommuniziert. Das war abgesprochen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Was ich gesagt habe stimmt. Das hat seine Richtigkeit. Das ist absolut verifiziert", erklärte er. Er betonte auch, dass es keinen Zoff mit Rummenigge gebe.

Spannend wird auch zu sehen sein, ob Real zum Abschluss seine bisherigen schwachen Testspiele, insbesondere die heftige Klatsche gegen Atlético Madrid, wegsteckt. 3:7 verloren die Königlichen am Freitagabend im International Champions Cup in New York gegen den Stadtrivalen. Auch gegen die Bayern hatte Real im Rahmen des ICC in Houston mit 1:3 verloren. Dazu die Niederlage im Halbfinale des Audi Cups gegen die Spurs.

So können Sie den Audi Cup 2019 LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: ZDF.de

Liveticker Real-Fenerbahce: SPORT1.de

Liveticker Tottenham-Bayern: SPORT1.de