Der FC Bayern München hat die erste Trophäe der Saison knapp verpasst - und bangt erneut um die Gesundheit von Kingsley Coman, der sich offenbar erneut schwer verletzt haben könnte.

Drei Tage vor dem mit Spannung erwarteten Duell bei Borussia Dortmund unterlag der deutsche Rekordmeister, der eine gute Stunde lang mit B-Mannschaft spielte, im Finale des Audi Cups dem englischen Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur mit 5:6 i.E. (1:2, 0:1).

Jerome Boateng unterlief der entscheidende Fehlschuss.

Anzeige

DAZN gratis testen und den DFL-Supercup Borussia Dortmund gegen Bayern München live & auf Abruf erleben| ANZEIGE

Coman erneut verletzt - aber wie schwer?

Überschattet wurde die Niederlage aber vor allem von einer möglicherweise schwer wiegenden Blessur von Kingsley Coman. Der erst in der 71. Spielminute eingewechselte Franzose verletzte sich bereits zwei Minuten später am Knie, als er nach einem Zweikampf mit Juan Foyth auf der linken Außenbahn unglücklich wegknickte und niedersank.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Beim Fallen stieg der Argentinier Coman noch unabsichtlich mit den Stollen auf das Knie. Der 23-jährige Bayern-Akteur, der in der Vergangenheit bereits mehrfach von schweren Verletzungen heimgesucht worden war, krümmte sich vor Schmerzen, wurde nach längerer Behandlungspause ausgewechselt.

Kovac schont Stammspieler

Nach dem überzeugenden 6:1 gegen Fenerbahce Istanbul war das Spiel gegen Tottenham über weite Strecken ein Muster ohne Wert. Trainer Niko Kovac hatte in seiner Startformation Reservisten, drei Spieler aus der zweiten Mannschaft sowie zwei Spieler aus der U19 aufgeboten. Das Stammpersonal der Münchner, die bisher in der Vorbereitung überzeugt hatten, wurde für den Supercup am Samstag geschont.

Schon vor der Partie gegen die Spurs hatten die Bayern die Bedeutung des Duells gegen den BVB unterstrichen. "Wir wollen ein Zeichen setzen", sagte Niklas Süle. "Wir wollen zeigen, dass wir da sind", betonte Thomas Müller.

Arp und Davies gleichen aus für Bayern

Erik Lamela (19.) brachte Tottenham in Führung. Christian Eriksen (59.) erhöhte auf 2:0. Jann-Fiete Arp konnte verkürzen (61.). Für den 19 Jahre alten Zugang vom HSV war es der erste Treffer im Bayern-Dress. Alphonso Davies (81.) glich aus. Bitter für die Bayern: Kingsley Coman musste kurz nach seiner Einwechslung nach einem Foul ausgewechselt werden.

Kovac änderte im Vergleich zum Schützenfest gegen Fenerbahce sein Team gleich auf neun (!) Positionen, nur Süle und Torwart Manuel Neuer blieben in der Startelf. Erst im Laufe der zweiten Hälfte brachte Kovac alle Stars - und die sorgten vor 67.500 Zuschauern in der Allianz Arena für den Umschwung.

Real Madrid Dritter

Der dritte Platz beim Audi Cup ging an Real Madrid. Die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos und Topeinkauf Eden Hazard gewannen nach zuletzt einigen Enttäuschungen gegen Fenerbahce Istanbul 5:3 (2:2). Karim Benzema (12., 27. und 53.) gelangen drei Treffer. Zudem waren Nacho (62.) und Mariano (79.) für die Spanier erfolgreich. Es war der erste Sieg für Real in der Vorbereitung.