Das Testspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem spanischen Erstliga-Absteiger Rayo Vallecano (2:1) in Rottach-Egern am Tegernsee wurde am Samstag von einigen Ausschreitungen überschattet.

Dabei gerieten kurz nach Spielbeginn rund 40 Anhänger des spanischen Zweitligisten mit ein paar Fans der Borussia aneinander. Dabei soll es nach Angaben von Augenzeugen zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Das berichtet der Münchner Merkur.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Dabei sollen sich zwei Fans leichte Verletzungen zugezogen haben, wobei einer der Anhänger im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Cuisance und Kramer treffen

Michael Cuisance (54.) und Christoph Kramer (76.) drehten das Spiel für Gladbach, Jonathan Montiel (21.) hatte Rayo in Führung gebracht. Am 4. August feiert die Borussia ihre offizielle Saisoneröffnung, zuvor stehen noch drei weitere Testspiele auf dem Programm.

Den Pflichtspielauftakt bestreitet das Rose-Team am 9. August, dann muss Gladbach in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SV Sandhausen antreten.