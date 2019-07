+++ Hier aktualisieren +++

+++ Die Spiele am Samstag +++

Werder Bremen - SV Darmstadt 0:0

Bayer Leverkusen - Fortuna Sittard 15 Uhr

Anzeige

Union Berlin - FC BW Linz 15 Uhr

FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth 15 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Braunschweig 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg - Venlo 15.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - 1860 München 16 Uhr

Hertha BSC - Karlsruher SC 16 Uhr

Bayer Leverkusen - KAS Eupen 17 Uhr

SC Freiburg - Offenburger FV 17 Uhr

FSV Mainz 05 - SV Gonsenheim 17 Uhr

Verlierer Augsburg/Fürth - Verlierer Gladbach/1860 17 Uhr

Gewinner Augsburg/Fürth - Gewinner Gladbach/1860 18 Uhr

+++ Drittelpause im Zilltertal +++

Bisher keine Tore. Ein Tor von Kevin Möhwald wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen.

+++ So startet Werder gegen Darmstadt +++

+++ Werder macht den Auftakt ++++

Den Startschuss macht Werder Bremen. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt trifft im Zillertal auf den SV Darmstadt.

+++ Testspiel-Marathon am Samstag +++

Noch steckt die Bundesliga in der Sommerpause. Dennoch befinden sich die Klubs bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison und bestreiten ihre ersten Testspiele. Auch am Samstag wird wieder fleißig getestet. Im Einsatz sind unter anderem Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Union Berlin und Hertha BSC. SPORT1 begleitet die Testspiele der Bundesligisten im Ticker.