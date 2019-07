Die neue Führung des FC Bayern: Neustart und Risiko zugleich

Eine Meldung mit Zündstoff: Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, wird sich Uli Hoeneß zeitnah von seinen Führungsämtern beim FC Bayern zurückziehen. Nach mehr als 30 Jahren an der Spitze des Vereins soll Hoeneß irritiert und erschöpft sein. Zu heftig sei die mediale und interne Kritik an seiner Person in den vergangenen Jahren gewesen

© Getty Images