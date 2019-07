Der Kader des FC Bayern auf der USA-Reise zum Durchklicken:

"In Bayern daheim, in der Welt zu Hause": Am Montag macht sich der Tross des FC Bayern auf gen Amerika. Die USA-Reise steht an, neben diversen Marketing-Terminen sind dabei auch drei Testspiele angesetzt (alle LIVE im TV auf und im LIVESTREAM auf SPORT1).

17 Spieler aus dem Profi-Kader treten die lange Reise von München aus mit an, ein weiterer unterbricht und reist nach. Neuzugang Lucas Hernández bleibt derweil zuhause und arbeitet weiter in der Reha.

Dazu füllt Trainer Niko Kovac den Kader mit einigen Talenten aus der U23 und den A-Junioren auf.

SPORT1 zeigt Bayerns Team im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.